Omluvil se za kolonialismus a vládne už 10 let. Belgického krále podporuje víc než polovina obyvatel

Belgičané měli v pátek státní svátek, připomínali si Belgický národní den, který se odvíjí od jmenování prvního krále Leopolda I. v roce 1831. A zároveň slaví právě i korunovaci krále Phillipa, která proběhla před deseti lety.

V Bruselu se proto po celý víkend koná celá řada akcí a koncertů, ohňostrojů. Zdarma je návštěvníkům otevřená i celá řada muzeí a po celém městě vlají belgické vlajky. Sám král vystoupil s projevem a poděkoval Belgičanům za „velký smysl pro solidaritu“ při prohrách i triumfech své vlády v uplynulých deseti letech.

S působením krále Phillipa je podle průzkumu agentury Ipsos spokojeno 55 procent Belgičanů. Na škále od jedné do deseti mu lidé v průzkumu udělili necelých šest bodů. A jen dvanáct procent respondentů uvedlo, že jsou s jeho působením nespokojení.

🇧🇪 Belgian King Philippe, Queen Mathilde and their 4 children on stage of “Happy Belgium” concert in Brussels.



👑 Today, King Philippe celebrates his 10th anniversary on the throne.



🤴 July 21, 2013 he succeeded his father King Albert II to become the 7th King of the Belgians. pic.twitter.com/nxLZiN3ss7