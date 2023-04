Vraťte lidské ostatky bývalým koloniím, vyzývá komise belgická muzea. Do sbírek je získala násilím

Belgická muzea i soukromí sběratelé by měli vrátit do zemí původu lidské ostatky přivezené z někdejších kolonií v Africe. Vyzvala je k tomu belgická Komise pro bioetiku, podle které se ostatky do Belgie dostaly za použití násilí a brutality na obyvatelích bývalých belgických kolonií, zejména Konga. Komise také vyzvala k zákazu veškerého obchodu s lidskými ostatky, který je nejen v Belgii stále možný. Brusel 11:27 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komise konstatuje, že se všemi ostatky by se mělo zacházet s respektem, důstojností a slušností (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Komise pro bioetiku se začala zabývat nakládáním s lidskými ostatky na žádost tří muzeí, která mají lidské ostatky ve svých sbírkách – jde o Královské muzeum pro střední Afriku, Přírodovědné muzeum a Královské muzeum umění a historie.

Komise dospěla k názoru, že ostatky byly do Belgie přivezené v násilném kontextu a s cílem ospravedlnit nadvládu belgických kolonizátorů pomocí vědeckého rasismu. Jako příklad studie uvádí příběh konžského náčelníka Lusinga Iwa Ng’ombe, kterého v roce 1884 zavraždil a sťal belgický důstojník Emile Storms.

Do svého deníku si Storms následně napsal, že si náčelníkovu hlavu odváží jako válečnou cenu a hodlá ji zařadit do své sbírky. Lebka se nakonec dostala do Belgie jako „vědecký vzorek“ a v současné době je stále ve skladu Královského belgického institutu přírodních věd.

Komise konstatuje, že se všemi ostatky by se mělo zacházet s respektem, důstojností a slušností. Lidské ostatky – s výjimkou těch z koloniálního období – mohou být stále v muzeích vystavené, ale důstojně.

Koloniální ostatky by pak muzea i soukromí sběratelé měli podle Komise pro bioetiku vrátit do zemí původu. To by nemělo proběhnout čistě administrativním způsobem, ale s ohlédnutím za minulostí a uznáním napáchaných křivd a traumat na kolonizovaném obyvatelstvu.

Komise pro bioetiku doporučuje, aby Evropská unie zavedla zákaz obchodování s lidskými ostatky v rámci Unie i se zeměmi mimo Evropskou unii. Takový obchod je podle ní nepřijatelný, byť by byl pro vědecké účely. V Belgii se přitom s ostatky stále obchoduje.

Do roku 2016 se podle serveru Brussels Times většina těchto obchodů odehrávala na platformě eBay, která to ale později zakázala. Obchod se pak přesunul na sociální sítě jako je Instagram. Neprobíhá ale jen online – loni například bruselské aukční síň čelila ostré kritice, když se snažila vydražit tři lidské lebky z koloniálního Konga.