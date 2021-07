Obětí povodní v Belgii je už přes 30. Zasažené obce zaznamenaly první případy rabování

V centru Pepinstru nedaleko Lutychu bagr vytahuje z řeky auto převrácené podvozkem vzhůru, lidé už několik dní vytahují z domů bahno a trosky.

Pravě odtud pochází největší část obětí. Voda tady některé domy strhla úplně, jiným poškodila statiku a čeká je stržení.

Majitelka pekařství paní Fabienne říká, že přišla o všechno a je ráda, že zachránila sebe a svou rodinu.

„Je to apokalypsa, nenacházím slov. Máme tady pekárnu a nezbylo z ní nic, všechno můžeme vyhodit. Můj manžel se tady narodil, takže je to pro rodinu velmi těžké. Ale jsme rádi, že jsme naživu, když to všechno vidíme,“ komentuje.

Belgie zažívá obrovskou vlnu solidarity, do zasažených oblastí se neustále sjíždějí dobrovolníci, některé obce ale zaznamenaly první případy rabování.

V Chaudfontaine zloděje v noci překvapila policie, starostka města Esnaux požádala vládu, aby na hlídání prázdných domů nasadila armádu.

Today I went to Rochefort and Pepinster. I saw the devastation caused by the floods.



My heart ached as I met people who have lost their homes, the savings of a lifetime.



I told them: Europe is with you. We are with you in mourning and we will be with you in rebuilding. pic.twitter.com/VLcHKk8hKo