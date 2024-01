Belgičané v předvolebních průzkumech preferují krajní pravici. Vlámský zájem chce rozdělit stát

Na prvním místě se po celý uplynulý rok drží neochvějně krajně pravicová strana Vlámský zájem. Momentálně by ji volila zhruba čtvrtina lidí. Vyplývá to z průměru různých průzkumů preferencí, které zveřejňuje server Politico.

Na druhém místě je s jednadvaceti procenty nová Vlámská aliance. To je konzervativní strana, která stejně jako Vlámský zájem usiluje o odtržení vlámské části Belgie. Třetí místo obsadili komunisté a následují valonští socialisté.

Strana současného belgického premiéra Alexandera De Croo, tedy vlámští liberálové a demokraté, si momentálně v průzkumech vůbec nevede dobře. Volilo by je jen zhruba pět procent lidí.

Belgie jako Československo

Zatím nejpopulárnější strana, nacionalistický Vlámský zájem, usiluje o rozdělení Belgie, konkrétně o mírové odtržení severní vlámské části. Jako příklady, že je takové rozdělení možné, uvádí Vlámský zájem třeba i rozdělení Československa v roce 1993.

Jako důvod pro rozdělení země uvádí krajní pravice obrovské kulturní a politické rozdíly mezi Vlámy a Valony. Předseda strany Tom van Hrieken mluví o tom, že prvním krokem by byla deklarace suverenity ve vlámském parlamentu, následovalo by pět let jednání o oddělení, která by vyústila v dohodu o rozdělení, a následovalo by vyhlášení nezávislosti.

Přestože krajně pravicový Vlámský zájem jednoznačně vede v průzkumech, nemá velké šance na to, že by sestavoval příští vládu. V Belgii totiž funguje dlouhodobě princip zvaný cordon sanitaire, což znamená, že ostatní politické strany dlouhodobě vylučují jakoukoliv vládní koalici s krajní pravicí.

Například v posledních volbách v roce 2019 Vlámský zájem sice skončil na druhém místě a nabízelo se spojenectví s vítěznou, rovněž separatistickou Novou Vlámskou aliancí, ale nakonec krajní pravice opět zůstala mimo vládní koalici, takže tak se to možná stane i po následujících volbách.