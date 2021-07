‚Obdivuhodná solidarita během apokalypsy.‘ Tisíce dobrovolníků pomáhají záplavami postižené Belgii

Státní svátek je obvykle příležitostí k chvilce oddychu. V Belgii ho ale tisíce lidí využily, aby vyrazily pomoci s odklízením následků povodní. Ty minulý týden postihly jihovýchod země spolu s německým Porýním. Nejhůře zasažené belgické regiony se z následků pohromy vzpamatovávají jen pomalu, a tak je každá pomocná ruka vítaná. Od zpravodaje z místa Pepinster 8:11 22. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stojím na jednom z mostů v Pepinsteru, lépe řečeno na tom, co z něj zbylo. Zábradlí z jedné strany je stržené a most nevede nikam. Tam, kde by měl navazovat na ulici, je hluboká díra vyplněná troskami. Po levé straně stával dům. Nezbylo z něj vůbec nic, dokonce ani trosky, ty odnesla voda a zůstávají tady jen obrysy sklepení v zemi.

V centru Pepinsteru na dohled od kostela vznikla improvizovaná polní kuchyně. Na grilu se smaží klobásy.

„Děláme hovězí a vepřové klobásy, ale také jehněčí a drůbeží, protože tady žije také muslimská komunita, tak myslíme i na ni. Maso podáváme s pečivem. Teď právě čekáme, až nám přivezou ještě asi čtyřicet baget. Někteří lidé si rádi pečiva přidají více, tak jsme se stali obětí vlastního úspěchu,“ směje se Jean Francois, povoláním obchodní manažer v mezinárodní firmě.

Povodeň se mu vyhnula, a tak místo kravaty na krk navlékl zástěru. Den co den zajišťuje zadarmo teplé jídlo a vodu pro obyvatele Pepinsteru spolu se skupinkou kamarádů a známých.

„To jsou moji kamarádi, známe se čtyřicet let od dob, kdy jsme spolu chodili do skautu. A ti ostatní, to jsou rodiče dětí z našeho skautského oddílu,“ přibližuje ve vysílání Radiožurnálu.

Místním se už za pomoci dobrovolníků podařilo z cest odstranit deseticentimetrovou vrstvu bahna. Dům od domu teď jezdí velká nákladní auta s jeřábem a nakládají objemné trosky, které tady ještě zůstaly.

Na práci bagrů bezradně přihlíží Fabienne, majitelka pekařství. „Je to apokalypsa, nenacházím slov. Z naší pekárny nic nezbylo, všechno můžeme vyhodit. Můj manžel se tady navíc narodil, pro rodinu je to velmi těžké. Ale když to všechno vidíme, jsme rádi, že jsme vůbec naživu.“

‚Je to neuvěřitelné‘

Do Pepinsteru a dalších zasažených městeček se už několik dnů sjíždějí dobrovolníci. Je jich tolik, že je už červený kříž prosí, aby nejezdili a pouze se přihlásili na seznam zájemců.

„V neděli jsme napsali na facebook zprávu, že potřebujeme pomoct a dorazilo 22 lidí. Už jsme zvládli vyklidit všechny sklepy. Solidarita lidí je opravdu obdivuhodná. Mnoho pomoci přišlo od lidí, které jsme v životě neviděla. Je to neuvěřitelné,“ přibližuje své dojmy Fabienne.

Paul přijel z Lutychu pomoci své tetě, jejíž dům přišel o celé průčelí, z ulice je vidět až do její ložnice na rozestlanou postel.

„Když máte přátele nebo rodinu, která vám může pomoct, je to fajn. Ale spousta lidí žije sama, jsou například starší. Úřady sice zorganizovaly dočasné ubytování ve sportovních halách a dalších zařízeních, ale zkuste si představit, že jste úplně o všechno přišli a sedíte teď sami na matraci v tělocvičně,“ podotýká Paul.

Regionální vláda Valonska už uvolnila na okamžitou pomoc zasaženým regionům dvě miliardy eur, tedy přes 50 miliard korun, další desítky miliard si chce půjčit. Jak dlouho může trvat, než se škody podaří napravit, to si dnes nikdo netroufá odhadnout.

Povodně v Belgii mají také desítky obětí. Zahynulo při nich nejméně 32 lidí. Dalších 18 úřady pohřešují.

S odklízecími pracemi pomáhá v Pepinsteru kromě dobrovolníků i těžká technika | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas