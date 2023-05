Protiputinovské síly v Bělgorodské oblasti využily slabiny ruské armády i společnosti, říká expert

Dá se říci, že ty polovojenské oddíly, snad v síle jedné roty s obrněnými vozidly, vystihly vhodný moment pro vstup na ruské území, nebo zkrátka pronikly do oblasti, která už delší dobu není z ruské strany efektivně chráněna?

Jedná se spíše o to druhé. Je to operace, která je značně koordinována s ukrajinskými silami. Naznačuje to i přítomnost vojenských, respektive technických vozidel a všeho vybavení vojenského charakteru, ale také toho, že to byla jedna z těch nejméně střežených částí frontové linie, která z ukrajinského pohledu jde ukrajinským územím.

Je to část území, která není kryta právě proto, že se Ruská federace koncentruje na invazi na Ukrajinu a nehlídá si svůj vlastní týl. Je to určitě citlivá oblast, která byla správně vysledována. Souvisí to s tím, že Ukrajina připravuje a spouští svou protiofenzivu proti ruským silám, která toho také může využít. Narážím na tříštění sil a nutnost přesunout tam část vojenského personálu.

