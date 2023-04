Běloruská prokuratura žádá pro novináře Prataseviče deset let vězení, pro jeho kolegy 19 a 20 let

Běloruská prokuratura požádala soud, aby poslal bývalého šéfredaktora opozičního média Nexta Ramana Prataseviče na deset let do vězení. Pro další obžalované v případu - zakladatele Nexty Scjapana Pucilu a bývalého redaktora telegramového kanálu Jana Rudzika - žádá 20, respektive 19 let v trestanecké kolonii se zesíleným režimem. Informoval o tom v pátek server Meduza s odvoláním na běloruská média.

