Z kolchozníka jediným evropským diktátorem. Lukašenko drží v Bělorusku moc už 25 let

Nikdo v Evropě se po roce 1989 neudržel u moci tak dlouho jako on. Bývalý ředitel sovchozu, tedy kolektivizovaného sovětského zemědělského družstva, stojí už 25 let v čele Běloruska. V zemi si vybudoval vlastní autoritářský systém. O Alexandru Lukašenkovi se ale v posledních letech mluví jako o diktátorovi méně často než dřív. Může za to jeho lavírování mezi Evropou a Putinovým Ruskem. Proti médiím i opozici se ale diktátor zasáhnout nezdráhá.

