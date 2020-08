Běloruské vězení je hrozné místo, podepsalo se na manželově zdraví, říká žena stíhaného opozičníka

Běloruský opozičník a kritik Lukašenkova režimu Pavel Sevjarynec za mřížemi strávil celkem přes šest let, od června je ve vazbě znovu. Na svobodu měl vyjít 21. srpna, den před tím ale úřady jeho ženě oznámily, že proti Pavlovi zahájily trestní řízení za organizaci protestů. „V tu chvíli jsem si připadala, jako by se mi propadla zem pod nohama,“ říká Volha Sevjarynecová, která pro iROZHLAS.cz popsala okamžiky zatčení i podmínky běloruské vazby. Rozhovor Minsk 6:00 29. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starší fotografie manželů Sevjarynecových | Foto: rodinný archiv Volhy Sevjarynecové

Po několika letech strávených ve vězení se váš muž, Pavel Sevjarynec, letos v červnu znovu dostal za mříže. Původně měl vyjít na svobodu minulý týden, krátce před propuštění vám ale běloruské úřady oznámily, že proti němu povedou stíhání za organizaci masových nepokojů. Jak jste na tyto zprávy reagovala?

Ve chvíli, kdy mi zavolali a řekli, že proti Pavlovi bylo zahájeno trestní řízení, měl za sebou už 75 dnů správního trestu a my jsme ho následující den čekali doma. Připravovali jsme se, nakoupili jsme potraviny a začínali vařit Pavlova oblíbená jídla. A najednou zvoní telefon s informací, že se manžel zítra domů nevrátí, že byl zadržen kvůli trestnímu řízení. V tu chvíli jsem si připadala, jako by se mi propadla země pod nohama.

Kdo je Pavel Sevjarynec? Autor a opoziční politik Pavel Sevjarynec se narodil v roce 1976 v běloruském městě Orša. Vzděláním je geograf, patří ale k lídrům běloruské křesťansko-demokratické strany a k dlouholetým kritikům prezidenta Alexandra Lukašenka. Kvůli svým protirežimním aktivitám byl několikrát zadržen a poslán do vazby, po prezidentských volbách v roce 2010 strávil ve vězení tři roky. Od začátku letošního června je znovu za mřížemi. V Česku, které v minulosti také navštívil, mu v roce 2014 vyšla kniha Miluji Bělorusko.

Jaký trest mu hrozí?

To zatím přesně nevíme, protože Pavel má zatím status podezřelého. Během deseti dnů by měli tento status změnit a vznést obvinění. Podle článku 293 trestního zákoníku „organizace a příprava masových nepokojů“ je nyní obviněna celá řada uznávaných Bělorusů. Rozsudek podle tohoto článku ale může být různý, pokud vím, může se pohybovat od 3 do 15 let.

Kde a za jakých okolností byl Pavel zadržen? Skutečně se podílel na organizaci protestů?

Úřady ho zadržely na začátku předvolební kampaně prostě proto, že je to Pavel Sevjarynec.

Byl zadržen u nás před domem 7. června, když se vracel z agitačního mítinku na podporu zaregistrovaných kandidátů na prezidenta. Jeho účast na mítinku byla naprosto legální, to ale nebylo překážkou pro to, aby ho zákeřně zadrželi před očima jeho ženy a syna přímo před domem. Na organizaci protestů, které v Bělorusku nyní probíhají, se nikdo nepodílel. Lidé jsou prostě jen unavení ze života ve lži a strachu, proto začali lidé masově, ale pokojně vycházet do ulic, protože žádná jiná práva nám nezůstala.

Těžké vůbec usnout

Jste s ním v kontaktu? Jak reagoval na zprávy o stíhání za organizaci protestů?

Jediný kontakt, který v tuto chvíli s manželem máme, je prostřednictvím advokáta. Posílám mu dopisy, ale nemám jistotu, že je dostává. Od něho jsem za celou dobu nedostala ani jeden dopis. Pavel na prvním setkání s vyšetřovatelem řekl, že odmítá vypovídat a nepodepíše žádné protokoly. Bude mlčet, stejně jako mlčel Kristus před nespravedlivým soudem.

Zprávy o jeho trestním stíhání přicházejí v době, kdy se v Bělorusku odehrávají masové protesty a do zahraničních médií se dostávají zprávy o násilí a mučení lidí zadržených během demonstrací. Máte informace o tom, jak s vaším mužem zacházejí?

Pavla nyní přemístili z vazební věznice v ulici Akrescina, kde docházelo k mučení lidí, na jiné místo. Od samotného Pavla zatím o podmínkách tam nic nevím, ale podle lidí, kteří na stejném místě pobývali, jsou tam podmínky lepší než v té v ulici Akrescina.

V Akrescině byl Pavel 75 dnů. Většinu času trávil v karceru – to je místnost o velikosti dva na tři metry, bez oken a s nepřetržitě rozsvícenou tlumenou žárovkou. Co se týká vybavení, je tam jenom napevno přidělaná železná stolička a dřevěná pryčna, která se každý den ráno zvedá a přidělává na stěnu.

V noci se pak bez matrace i polštáře musí spát podle řádu od 22.00 do 6.00. Voda v umyvadle a na záchodě je schválně odpojená. V noci je zároveň vlhko a chladno, usnout v takových podmínkách je proto velmi těžké. Dozorci navíc někdy buší na dveře, budí lidi a nenechají je spát. Byly i případy, kdy podlahu cely speciálně polévali vodou s chlórem, přestože místnosti jsou špatně větrané.

Na procházky vězně téměř nevyvádějí. Do sprchy se nesmí. Do cel záměrně umisťují bezdomovce s různými nemocemi. Advokáta k vězňům nepouštějí, dopisy jim nepředávají a dovoleny nejsou ani knihy, noviny nebo papír a tužka. Přitom je na ně po celou dobu vyvíjen psychologický nátlak (krátce po rozhovoru Volha na facebooku napsala: „Přišel od Pavla dopis! To se nedá popsat, jaké je to štěstí!...Dali mu knihy a noviny z balíčků, které jsme mu posílali do vazby. Hodně píše a modlí se.“ – pozn. redakce).

Volha s plakátem, kde stojí: Co na tom, že je v zemi zvěřinec, my máme Sevjarynce | Foto: archiv Volhy Sevjarynecové

Těžko nazvat jinak než mučení

Není to poprvé, co byl váš manžel za protirežimní aktivity v Bělorusku stíhán. Do vězení se dostal v roce 2005, zatčen byl také v roce 2007 a tři roky ve vězení strávil také po prezidentských volbách v roce 2010. Dá se spočítat, jak dlouhou dobu ve vězení dohromady strávil?

Ve vězení celkem strávil okolo jednoho a půl roku v rámci takzvaných „administrativních trestů“ (odsouzení za přestupky většinou v délce 5 až 15 dnů – pozn. redakce) a dvakrát byl odsouzen k odnětí svobody na celkem více než pět let.

Kdo je Volha Sevjarynecová? Je manželkou běloruského opozičníka Pavla Sevjarynce, se kterým má dvouletého syna. Pracuje pro běloruský web Krynica.info a spolu s manželem provozuje internetový obchod.

Jakými aktivitami si váš manžel Lukašenkův režim proti sobě vlastně poštval? Co obvykle vedlo k jeho zatčení?

Můj muž je velmi vytrvalý. Jednou se vydal na cestu boje za pravdu a proti bezpráví, tak se teď odvážně a zatvrzele drží svých zásad. Lukašenkův režim to ví, takže když se blíží nějaké velké akce, mohou Pavla preventivně zadržet, aby jim nepřekážel. To se stalo i tentokrát. Jen za letošní léto Pavel dostal třikrát patnáct dnů administrativního trestu, aby nemohl jít k volbám, nemohl organizovat žádná shromáždění a neničil nervy běloruské diktatuře.

Vyprávěl vám manžel o tom, co ve vězení v minulosti zažíval? Byl terčem mučení či jiné formy násilí nebo psychického teroru?

Ano, Pavel hodně vyprávěl a o vězení toho dost napsal také ve svých knihách. Vězení v Bělorusku, to je hrozné místo. Pro politické vězně tam za posledních dvacet let vytvořili „speciální“ podmínky, které se ve věznicích i ve vazbě rok od roku zhoršují. Režim vymýšlí nové a nové způsoby psychologického tlaku, letos v létě ale překročil všechny meze. Existují důkazy, že lidé byli mučeni a že některé dokonce ubili k smrti. Pavla sebrali dříve, takže ho nezbili, ale výše popsané podmínky se těžko dají nazvat jinak než mučení.

Problémy s klouby i bolesti hlavy

Řekla byste, že roky strávené za mřížemi Pavla nějakým způsobem poznamenaly – ať už zdravotně nebo po psychologické stránce?

Samozřejmě, že se zadržení, administrativní tresty i vězení odrazily na jeho zdraví. Teď nám Pavel prostřednictvím advokáta vzkázal, že mu nastydly klouby a bolí ho nohy. Dříve měl problémy se zuby, se zrakem, se žaludkem… Po vězení a neustálém nátlaku, napětí a rozrušení má časté bolesti hlavy, které lékaři klasifikují jako nemoc způsobenou životním stylem. Psychicky je manžel velmi silný člověk, ale ty roky strávené ve vězení v mnoha ohledech znamenají i promarněný čas a příležitosti.

Přemýšlel někdy váš manžel o tom, že by s protirežimními aktivitami přestal, případně se odstěhoval pryč z Běloruska?

O emigraci z Běloruska Pavel nikdy neuvažoval. Tady je jeho vlast, jeho osud a já vím, že sloužit této zemi bude po celý svůj život. Pokud někdy přemýšlel o ukončení protirežimních aktivit, tak jedině proto, aby ochránil nás, svou rodinu, před obtížemi. Já ale vím, že on se zastavit nemůže, protože se nedokáže smířit s bezprávím a lží.

Když sledujete aktuální dění, kdy jsou protesty v běloruských ulicích masovější než když dřív, máte naději, že dojde k odchodu Alexandra Lukašenka z prezidentské funkce? Věříte, že povolební dění může situaci v zemi změnit?

Takto masové a dlouhodobé akce v Bělorusku nikdy předtím nebyly. To mi dává naději, že dříve či později budeme moci uspořádat spravedlivé volby a legitimně si zvolit prezidenta. I kdyby se to nestalo v nejbližších měsících, věřím, že se v naší společnosti odehrály nevratné změny, které nakonec vrátí do Běloruska zákon, pravdu a spravedlnost.