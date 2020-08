Petříček: Nechceme určovat, kam má Bělorusko směřovat, ale můžeme být prostředníkem dialogu

Události v Bělorusku uvedly do pohotovosti Evropskou unii, jejíž představitelé bedlivě sledují další vývoj v zemi. Jedná se o uvalení dalších sankcí na představitele režimu Alexandra Lukašenka i o možné podpoře nespokojených Bělorusů. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) je přesvědčen, že prezidentské volby v Bělorusku neproběhly regulérně. „Už samotná kampaň nebyla fér,“ připomíná represe vůči opozici. Interview Plus Praha 22:24 18. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) je přesvědčen, že prezidentské volby v Bělorusku neproběhly regulérně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Běloruská veřejnost se podle něj probrala z politické apatie. „Poprvé vidíme v zemi masovou snahu vyjádřit svůj názor na dění v zemi. Že se lidé přestali bát jít do ulic a požadovat to, aby mohli ovlivnit dětní ve své vlasti, to jsme v minulosti nezaznamenali,“ zdůrazňuje Petříček ve vysílání Českého rozhlasu Plus s tím, že právě tuto snahu by měla evropská veřejnost podpořit.

V otázce řešení krize v jedné z postsovětských republik se spojí zástupci členských států EU na mimořádném summitu. „Je to silný politický signál, že Evropská unie chce podpořit běloruskou veřejnost a pomoct nastartovat politický dialog, který by mohl vést ke svobodným volbám,“ tvrdí ministr.

Jedním z témat má být i rozšíření sankčního režimu na osoby, které se podílely na manipulacích voleb a násilí proti demonstrantům. „Sankce sice nejsou nástrojem, který sám o sobě může situaci změnit, ale mohou zasáhnout představitele Lukašenkova režimu,“ myslí si ministr.

Úkolem evropských států by ale určitě neměla být jakákoli přímá intervence, míní Petříček. „Respektujeme suverenitu Běloruska. Nedovedu si představit, že bychom nějakým způsobem přímo zasahovali, to rozhodně není evropský způsob řešení problémů.“

Zapojit by se podle něj mohly visegrádská čtyřka nebo pobaltské země, třeba tím, že by podpořily dialog mezi běloruskou opozicí a režimem.

Petříček dodává: „Evropská unie nechce určovat kam má Bělorusko směřovat. Chceme jen, aby zde byli partneři, s nimiž se můžeme bavit a kteří budou vnímat, že násilí proti veřejnosti je něco, co do dnešní Evropy nepatří.“

Jako příklad pomoci ze strany Česka uvádí například podporu médií – předávání praktických zkušeností tamním novinářům, studentská stipendia nebo spolupráci prostřednictvím Rádia Svobodná Evropa.

Zasáhne Kreml?

Zda bude suverenitu Běloruska respektovat i Moskva, je zatím nezodpovězenou otázkou. V tuto chvíli se ale k přímému zásahu ze strany Ruska neschyluje, věří český ministr zahraničí.

„Ruská federace by nicméně měla vědět, že jejich kroky sledujeme,“ upozorňuje s tím, že Rusko je reálnou hrozbou pro evropskou demokracii. Přesto je však potřeba s Moskvou jednat.

„Je to země, s níž se musíme bavit. Máme zájem na dialogu, protože jde o stát, který bude hrát významnou roli v mezinárodních vztazích. To, že v mnoha oblastech představuje hrozbu, je ale zcela zřejmé a musíme se zaměřit na posilování naší odolnosti. Zejména vůči kybernetickým útokům,“ uzavírá host Jana Bumby.

Poslechněte si celý audiozáznam rozhovoru s Tomášem Petříčkem (ČSSD). Řeč byla například také o otázce mezinárodního zbrojení nebo běloruské paralele s Ukrajinou.