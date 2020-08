Cichanouská si přeje nové, svobodné volby, opětovnou kandidaturu ale sama neplánuje

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská uvedla, že neplánuje znovu kandidovat do nejvyšší funkce, pokud by v Bělorusku byly vyhlášeny nové prezidentské volby. „Sama to neplánuji,“ řekla Cichanouská podle ruské agentury TASS televizi Belsat. Žádné další pasáže z interview agentura nezveřejnila.

Vilnius/Minsk 23:46 21. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít