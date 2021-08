Běloruská atletka Cimanouská opustila Tokio, s polskými diplomaty míří do Vídně

Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská je na cestě z Tokia do Evropy, podle médií nastoupila do letadla mířícího do Vídně. Atletka v dějišti olympijských her požádala na polské ambasádě o humanitární vízum a náměstek polského ministra zahraničí Marcin Przydacz dnes podle agentury Reuters řekl, že Cimanouská je v péči polských diplomatů.

