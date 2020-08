Cichanouská bezpochyby vyhrála. Lukašenko si bude muset lidi kupovat, míní běloruský exulant Jandjuk

O oficiálním vítězství Alexandra Lukašenka v prezidentských volbách pochyboval málokdo. Prezident, který stojí v čele země už od poloviny 90. let, si ale uškodil hlavně zlehčováním koronavirové krize. A čelit navíc musel nebývale přesvědčivé konkurenci. Běloruský politický exulant Vladislav Jandjuk o oficiálních výsledcích voleb žádné pochybnosti neměl. Ve skutečnosti ale podle něj vyhrála opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská. Interview Plus Praha 15:28 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Podle všech indicií není pochyb, že vyhrála,“ hodnotí ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Odvozuje to z výsledků v okrscích, kde se hlasy sčítaly transparentně.

„V minulých volbách se hovořilo o tom, že by Lukašenko stejně zvítězil, i když možná s ne tak drtivou převahou. V těchto volbách je to ale jednoznačně jinak. Bylo to vidět už na kampani i na frontách před volebními místnostmi,“ dodává.

Volit ve skutečnosti nešlo

Otevřenost podvodů v rámci letošních voleb byla podle Jandjuka naprosto mimořádná. „Ústřední volební komise už v přípravné fázi hlasování ukázala, že nedovolí nezávislé pozorování, ani kontrolu procesu sčítání.“

Voliči navíc přináší mnohá svědectví opokusech znehodnotit lístky protikandidátky tak, aby byly v případě vhození do urny neplatné. „Docházelo údajně i ke snahám upřít vůbec možnost hlasovat,“ uvádí exulant.

A zdůrazňuje: „Volební lístky se nearchivují. Není žádný formální nástroj, kterým by se dala ověřit správnost oficiálních výsledků.“

Atomizovaná společnost

Bělorusů, kteří si přejí odchod Alexandra Lukašenka z čela země, je už v současnosti podle Jandjuka většina. Došlo totiž k celkové únavě společnosti ze stávající situace, k níž se přidala i „naprosto nezvládnutá“ koronavirová krize.

O tom, že protestní étos udrží lidi v ulicích, ale spíš pochybuje. Má totiž za to, že od atomizované společnosti lze nějaký kontinuální protest těžko očekávat.

Události kolem voleb odhalily, jak početná je ve skutečnosti nespokojená část veřejnosti. „Režim na to bude muset nějakým způsobem reagovat. Ta bezprostřední reakce bude velmi tvrdá – bude docházet k tvrdým represím zatýkání. Z dlouhodobého hlediska ale musí dojít k větší vstřícnosti režimu k obyvatelům. A to především v ekonomické sféře.“

