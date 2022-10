Bělorusko údajně mobilizuje asi 2000 mužů. Lukašenko už jen poslouchá přání Putina, tvrdí expert

Bělorusko zavádí takzvaný režim protiteroristické operace. Bezpečnostní složky státu tak mohou například zadržet člověka s cílem ověřit jeho totožnost. Dále umožňuje odposlouchávání třeba všech typů komunikace. Nezávislá běloruská média v pátek uvedla, že prezident Alexandr Lukašenko zahájil v zemi tajnou mobilizaci. „Lukašenko koná na přání Vladimira Putina,“ vysvětluje bývalý diplomat a bezpečnostní analytik CEVRO Institutu Daniel Koštoval. Praha 23:43 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruský lídr Alexandr Lukašenko | Foto: Maxim Guchek | Zdroj: Reuters

Co může Lukašenko vyhlášením režimu protiteroristické operace sledovat?

Lukašenko koná v podstatě na přání putinského režimu. Musíme si uvědomit, že v letech 1997 až 1999 vznikl svazový stát Ruska a Běloruska. V jejich smlouvách je klauzule, že útok na jeden stát je považován za útok na oba státy. Rusko formálně připojilo k Ruské federaci okupovaná ukrajinská území, to znamená, že postup ukrajinské armády znamená z tohoto pohledu útok na ruské území.

Tudíž byla aktivována ruským prezidentem Vladimirem Putinem tato klauzule svazové smlouvy a běloruský prezident Alexandr Lukašenko v podstatě koná na pokyn Putina. Lukašenko se i do médií prořekl, že koná na příkaz.

Proto začíná být formulována regionální vojenská skupina, což je terminologie přesně uvedená ve svazové smlouvě. Zřejmě, pokud Rusko bude považovat vývoj na frontě za nepříznivý, tak může dojít v dohledné době i k útoku z běloruského území na logistická a komunikační centra na Ukrajině.

Pokud to má být opravdu zhruba 2000 mužů v první fázi, tak jaký by tato malá mobilizace měla význam?

Je to mobilizace ve prospěch ruské armády. Lze se dočíst, že je kladen důraz na profese, které se Rusku nedostávají v tuto chvíli kvůli ztrátám a tak dále. To znamená, že to bude spíš pomoc ruské armádě přímo, samozřejmě, pokud by mělo dojít k nějakým útokům.

Nepředstavujme si nějaký frontální útok z běloruského území. K tomu by byla potřeba statisícová armáda, 300 000 mužů, aby to mělo nějaký efekt ve smyslu opravdu schopnost zasadit velký úder ukrajinské armádě.

Půjde spíš o cílené útoky a k tomu samozřejmě stačí speciální jednotky či drony a dělostřelectvo. Šlo by spíše o nějaké výpady, ty lze předpokládat, ale ne o frontální útok.

Z vojenského hlediska by to dávalo smysl, protože část Ukrajiny, která přiléhá k Bělorusku, je vlastně týl ukrajinské armády vůči frontové linii, která je mezi ukrajinskou a ruskou armádou.

Sdílíte názor většiny západních analytiků, že Bělorusko do války proti Ukrajině nevstoupí, nebo se takový scénář opravdu nedá vyloučit?

Myslím si, že lze tento scénář vyloučit v příštích týdnech, možná měsíci až dvou. Ale pokud bude putinský režim považovat vojenskou situaci v konfliktu s Ukrajinou za neudržitelnou, ze svého pohledu, tak lze předpokládat, že by došlo možná k masivnějšímu útoku z běloruského území.

Nezapomeňme, že v Bělorusku jsou velké ruské základny. Je tam velké množství ruské techniky a vojáků. Nezapomeňme, že nejenom od počátku ruské agrese vůči Ukrajině, ale již roky před tím v podstatě postupně docházelo k integraci Běloruska do něčeho, co bychom mohli nazvat ruské impérium. Nakonec svazový stát je přesně tím nástrojem.

Lukašenko, ač v minulosti hrál jakousi balancující roli mezi Ruskem a řekněme Evropskou unií, tak dneska už je jasně přesílen k Ruské federaci. Jeho budoucnost je pouze tam. Lze očekávat, že kdyby Lukašenko odešel, zemřel a tak dále, tak jeho nástupce už bude spíše gubernátorem v Ruské federaci než prezidentem Běloruska.

Ví se, jestli přímý vstup Běloruska do války přímo požaduje ruský vůdce Vladimir Putin? Že by nějak tlačil na Lukašenka, aby se Bělorusko podílelo na vojenských akcích?

No jednoznačně, Putin bude tlačit, a myslím si, že už se v nějakém okamžiku i přestane ptát na názor Lukašenka. Já jsem přesvědčen o tom, že Lukašenko už je v pozici, že pouze poslouchá, co se od něho očekává. Jeho politický manévrovací prostor je minimální, jeho politické přežití je zcela na libovůli putinského režimu. To znamená, že to musíme vnímat tak, že Bělorusko je prakticky součástí Ruska.

Má Lukašenko nějaký důvod obávat se o své křeslo?

Pokud bude, vykonávat to, co si putinovský režim přeje nebo mu rozkáže, tak ne. Opozice v Bělorusku je zcela potlačena. Dalšími rozhodnutími putinovského režimu a lukašenkovského režimu se tento prostor stále zmenšuje a je v podstatě už na nulové úrovni.

To znamená, že pokud si režim uchová vůli k moci, tak jakýkoli odpor bude zlikvidován, ať už ti lidé budou zabiti, uvězněni nebo cokoliv dalšího.