VIDEO: Za doprovodu běloruské bezpečnostní složky se pokusilo 150 migrantů překonat polské hranice

Informace o dění na hranici je obtížné ověřit z nezávislých zdrojů, protože kvůli výjimečnému stavu v polském pohraničním pásmu nemají do oblasti přístup novináři či humanitární organizace. Ochránci lidských práv viní Varšavu, že migranty, kterým se podaří proniknout do Polska, bezpečnostní složky zatlačují zpět přes hranici a neumožní jim požádat o azyl.

Podle hraniční stráže se za neděli pokusilo ilegálně vkročit z Běloruska do Polska 346 lidí. „Příslušníci pohraniční stráže vydali 58 osobám rozkaz k opuštění země. Zbývající pokusy byly zmařeny. Za napomáhání (k ilegálnímu přechodu hranice) byly zatčeny tři osoby: dva občané Sýrie a jeden Gruzie,“ sdělili na twitteru polští pohraničníci.

Straż Graniczna

@Straz_Graniczna W niedzielę 21.11 granicę🇵🇱🇧🇾próbowano przekroczyć 346 razy. Wobec 58 osób #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Pozostałym próbom zapobieżono.

Za pomocnictwo zatrzymano 3 osoby: 2 ob. Syrii i ob. Gruzji.

#NaStrażyGranic 113 561

Několik tisíc migrantů, převážně z Blízkého východu, se předminulý týden utábořilo v mrazivých teplotách na běloruské straně hranice s Polskem v naději, že se dostanou do Evropské unie. V posledních dnech migranti přijali jinou taktiku a jejich menší skupiny se pokoušejí překračovat hranici na mnoha různých místech, uvedly minulý týden polské úřady.

Unijní sankce

Západ obviňuje režim autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že láká migranty z krizových oblastí do své země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Mluvčí polské hraniční stráže Anna Michalská v pondělí podle agentury PAP uvedla, že úřady brzy začnou vydávat propustky do pohraničního pásma omezenému počtu novinářů. Zákaz vstupu do této oblasti mají žurnalisté od 2. září. Podle mluvčí jsou nyní v regionu Podlesí přítomní zástupci 170 médií, přičemž možnost navštívit pohraničí dostane 20 až 30 z nich.

Polsko rovněž plánuje zorganizovat charterové lety, které by do Iráku dopravily ty migranty, kterým polské úřady zamítly azylovou ochranu, dodala Michalská. Polský prezident Andrzej Duda řekl týdeníku Sieci, že Lukašenko zřejmě cílil svou akci s migranty záměrně na Polsko. A to proto, že to svou hranici „tvrdě brání“ a že Lukašenko chtěl ukázat připravenost jít do fyzického střetu se Západem.

Zásobování migrantů

Na běloruské straně hraničního přechodu Kuźnica-Bruzhi mezitím úřady obnovily zásobování utábořených migrantů základními potřebami. Běloruská státní agentura BelTA zveřejnila snímky, jak vojáci rozdávají čaj, sušenky, jogurty a tvaroh běžencům ve skladišti přeměněném na nouzové ubytování.

Podle agentury DPA není jasné, co se nyní s utábořenými migranty bude dít. V Bělorusku momentálně pobývají experti Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle běloruských úřadů bylo dosud hospitalizováno okolo 100 migrantů, z nichž někteří mají zápal plic. Panují obavy z šíření koronaviru ve stísněných podmínkách provizorního ubytování.