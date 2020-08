‚Policie jezdí v černých dodávkách a sbírá lidi. A už jdou po mně,‘ hlásil reportér živě z Běloruska

„Obvyklá taktika jednotek OMON (zásahový policejní oddíl, pozn. red.), které jsou teď kolem mne, je, že jezdí v dodávkách s tmavými skly, do kterých pak zatahují lidi. Vždy si najdou někoho, kdo se jim nelíbí. A už jdou na mne. Nevadí, já trochu popoběhnu,“ popisuje Vlach v živém vysílání Plusu. „Už je to dobré,“ dodává po chvíli.

Lukašenko v pondělí prohlásil, že demonstranty, které označil za ovce, kdosi po telefonu řídí z Česka, Polska a Velké Británie.

„Myslím, že to bylo jen obecné tvrzení, podle kterého nějaké organizace, snad i média, která sídlí v Praze nebo v sousedním Polsku, se hodně angažují. Protesty jsou spontánní. Lidi, které vidím kolem sebe, to nejsou žádní vandalové nebo že by to byla nějaká věková skupina obyvatel. Nic takového. Jsou to lidé všech generací a to tvrzení nemá žádná opodstatnění,“ komentuje Lukašenkova slova Vlach.

Ovce řízené Západem?

Lukašenkova slova „o ovcích řízených ze Západu“ už odmítl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) s tím, že běloruský vůdce nepředložil žádný důkaz.

Ve vysílání Plusu a Radiožurnálu to potvrzuje i náměstek ministra zahraničí za ČSSD pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. „Na tuto zprávu jsme už reagovali tvrdým odmítnutím, protože žádné státní složky Česka se těchto protestů neúčastnili, neorganizovali je. A proto se proti tomu musíme tvrdě ohradit.“

A dodává: „Ministr Petříček také uvedl, že volby nepovažuje za svobodné, a to v tom smyslu, že nebylo všem kandidátům umožněno představit se jako oficiální. Byli zadrženi, někteří z nich jsou ve vězení dosud.“

Spolupracovník Českého rozhlasu Vlach pak vysvětluje i způsob, jak se demonstranti svolávají. „Je to na kanále NEXTA, problém je, že nejde pořádně internet. Takže to chce technické dovednosti, ve kterých je zvlášť mladá generace velmi zdatná. Vždy si najde cestičky, jak se o demonstracích dozvědět,“ popisuje.

Naopak státní média se podle Vlacha „tváří, jako by se nic nedělo“. „Vysílají nejrůznější magazíny, třeba o pohraniční stráži. Případně demonstranty označují za agenty Západu nebo zmíněné ovce,“ dodává přímo z Minsku redaktor s tím, že takový přístup státních médií je obvyklý.

