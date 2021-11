V řece na hranici Běloruska se utopil devatenáctiletý mladík. Pohřeb zajistili polští muslimové

V malé obci Bohoniki na východě Polska se uskutečnil rituál za zesnulého Syřana Ahmeda al Hasana, jehož tělo našli 19. října v polsko-běloruském pohraničí. Bylo mu 19 let.

Ve vesnici žijí asi tři tatarské rodiny. O svého „bratra“, který zemřel, má ale povinnost postarat se celá muslimská komunita, přestože pochází z daleké Sýrie. Převoz domů a pohřeb v rodinném kruhu není možný.

„Jak známo, podle islámu musí být tělo zesnulého pohřbeno co nejrychleji. Třeba i téhož dne, kdy zemřel. Ocitli jsme se ale v mimořádné situaci, kdy uplynul víc než měsíc, než nám úřady vydaly ostatky,“ popisuje pro Radiožurnál zdejší imám Alexandr Lazarevič.

„Museli jsme upustit od první části obřadu – rituálního mytí těla. Přešli jsme hned ke druhé části – k modlitbě za zemřelého,“ dodává.

Lazarevič nechce mluvit o politice a příčinách nebo pozadí smrti syrského mladíka. Říká ale, že zpráva velmi zarmoutila všechny muslimy v Polsku.

Trápí je, že v jejich zemi zbytečně zahynul mladý člověk, který sem přišel z daleka a s vidinou lepšího života.

Jak se Ahmed dostal až na hranice Polska a Běloruska, vylíčil jeho bratr. Skupina osmi lidí podle něj utekla před válkou ze Sýrie do Jordánska, kde se dostali do uprchlického tábora. Matka a sestry tam zůstaly.

Následně cestovali zřejmě přes Libanon do Turecka, odkud odletěli do Minsku. Bělorusové je ale po přistání převezli na hranici s Polskem. A poté je prý natlačili do řeky Bug, která hranici tvoří. Ahmeda měl strhnout proud a utopil se.

Pohřeb se konal na muslimském hřbitově ve vesnici Bohoniki. Kásim, který v Polsku pracuje jako lékař, se během ukládání ostatků do země spojil přes internet s matkou, sestrou a bratry Ahmeda al Hasana, aby se i oni mohli alespoň na dálku rozloučit.

