Hackeři zaútočili na online vysílání běloruské státní televize. Místo večerních zpráv ukázali protesty

Hackeři přerušili v sobotu večer přímý přenos na webu televize BT ve chvíli, kdy její redaktoři mluvili s náměstkem ministra zdravotnictví o onemocnění covid-19 v Bělorusku.

Místo toho se na stránkách objevily záběry z protivládních protestů, které na sociální síti Telegram umístil televizní kanál Current Time TV a kanály Nexta, Onliner a TUT.BY.

„Pokud BT nechce lidem ukázat pravdu, ukážeme ji my.“ Později přestala stránka televize fungovat.

Běloruská policie při protestech zatýká po stovkách, v sobotu zadržela v Minsku devět desítek lidí. Prezident Alexandr Lukašenko vyzval k přísnějšímu potírání nepovolených demonstrací.

Protesty v Bělorusku vypukly po srpnových prezidentských volbách. Podle oficiálních výsledků v nich zvítězil dlouholetý lídr země Lukašenko. Opozice však výsledek hlasování považuje za zfalšovaný a Lukašenkovo zvolení neuznává ani Evropská unie.

