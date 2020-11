Protesty v Bělorusku pokračují. ‚Nechá vás na holičkách,‘ volali demonstranti na policisty

Běloruská policie na nedělním pravidelném protivládním protestu v Minsku zadržela více než 200 lidí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ochránce lidských práv. V Bělorusku už přes tři měsíce lidé demonstrují proti srpnovým prezidentským volbám a režimu autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka. V minských ulicích byly v neděli podle Reuters opět tisíce lidí, policie na některých místech zasahovala zábleskovými granáty. Minsk 15:02 22. 11. 2020 (Aktualizováno: 17:05 22. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle lidskoprávní organizace VjasnaBěhem během nedělních protestů police zatím zadržela 70 lidí | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Organizátoři protestu tentokrát dali lidem instrukci, aby se shromáždili po skupinkách na různých místech Minsku, než se spojí do většího davu, což má policii ztížit případné zásahy. Běloruský server Tut.by informuje, že ráno do minských ulic vjela kolona speciální techniky. Podle svědků, na něž se odvolává agentury Interfax, šlo o vojenskou techniku.

Organizace pro lidská práva Vesna-96 dnes uvedla, že dosud bylo zadrženo 205 lidí. Ministerstvo vnitra později potvrdilo, že nějaké lidi zadrželo. Podle ní šlo o osoby, které „narušovaly veřejný pořádek a odporovaly příslušníkům policie“. Počet zadržených však ministerstvo neupřesnilo.

Dramatická situace vznikla ve Frunzenské čtvrti v Minsku. Vedle místního obchodu s potravinami se shromáždilo asi 1000 lidí. Když na místo přijeli příslušníci silových orgánů, mnoho protestujících se rozešlo, zůstalo jich asi jen 70.

Policisté dali zbylým lidem jednu minutu na to, aby se rozešli, načež se jeden z přítomných mužů zeptal: „‚To už nemůžeme ani do obchodu?‘ Na to ho policisté popadli a odvlekli do přistavené dodávky," píše Tut.by s odvoláním na očitého svědka z místa.

Naopak například v Jihozápadní čtvrti se policistům shromážděné lidi rozehnat nepodařilo. Protestující zvedli ruce nad hlavu a na řadu naproti stojících policistů volali: „On (Lukašenko) vás nechá na holičkách!“

Mohutné demonstrace se konaly už 15. neděli v řadě. O předchozích dvou nedělích policie zadržela vždy na 1000 lidí. Podle agentury DPA se dnes demonstrace konaly i v jiných běloruských městech. Dnešní akce v Minsku se konala pod heslem „Pochod proti fašismu“. Organizátoři tak reagovali na nařčení ze strany Lukašenka, že jsou fašisti.

Protesty demokratizačního hnutí se konají už více než tři měsíce. Hnutí požaduje konec policejního násilí proti pokojným demonstrantům, propuštění všech politických vězňů a nové prezidentské volby. Demonstrace opět nabyly na síle po smrti 31letého protestujícího Romana Bondarenka, který zemřel tento měsíc v nemocnici poté, co ho podle demonstrantů surově zbily bezpečnostní síly.