Nové prezidentské volby v Bělorusku nebudou, odmítl Lukašenko. Litva varuje před ruskou invazí

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondělí prohlásil, že se v zemi nové prezidentské volby konat nebudou. A to navzdory výzvám opozice a masivním protestům proti falšování a oficiálním výsledkům hlasování o nové hlavě státu 9. srpna. Informovala o tom tisková agentura Belta, podle níž je Lukašenko ochotný „podělit se o moc a změnit ústavu", ale nikoli pod tlakem. Minsk/Moskva 11:35 17. srpna 2020

„Nikdy byste neměli předpokládat, že udělám něco pod tlakem,“ prohlásil v pondělí Alexandr Lukašenko. „Nové volby nebudou,“ uvedl. Dodal nicméně, že na změnách ústavy už se pracuje.

Vyjádření prezidenta, který v zemi autoritářsky vládne už 26 let a podle opozicí odmítaných oficiálních výsledků letos opět volby vyhrál s 80procentní podporou, přišlo v pondělí krátce poté, co jeho opoziční protikandidátka Svjatlana Cichanouská z litevského exilu vzkázala, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa.

Bělorusko by podle jejích slov mělo co nejrychleji připravit právní rámec pro nové spravedlivé prezidentské volby.

Lukašenko přijel do minského MZKT. Ale...dělníci z MTZ a METZ se spojili a jdou společně právě sem, do MZKT. Pak dává smysl, že tam Lukašenko přiletěl vrtulníkem ;) Ale snad to nestihne. pic.twitter.com/21mqxLcYLc — Roman M (@Fbeyeee) August 17, 2020

Lukašenko přiletěl vrtulníkem do továrny na výrobu traktorů v Minsku (MZKT), kde většina zaměstnanců vstoupila od osmé hodiny ráno do stávky.

Stávkující požadují Lukašenkovu rezignaci, uspořádání nových voleb, propuštění politických vězňů a ukončení pronásledování účastníků mírových akcí, informoval běloruský zpravodajský server Naviny.by.

Podle informací serveru se k továrně MZKT vydal průvod demonstrantů, jejichž počet se odhaduje na deset tisíc. Cestou se k nim připojili zaměstnanci dalších podniků včetně minské automobilky, kde se také rozhoduje o stávce.

Lukashenka came to meet workers. They are chanting: Go Away! Go Away! pic.twitter.com/gJuF71Twl0 — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 17, 2020

‚Pomoc‘ z Ruska?

O situaci v Bělorusku Lukašenko v neděli po telefonu mluvil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který mu přislíbil pomoc.

Ruská vojenská pomoc Bělorusku by ale podle litevského ministra zahraničí byla neospravedlnitelnou invazí, která zničí zbytky běloruské nezávislosti, uvedl v pondělí podle agentury Reuters.

Zatím sem nedával žádné přesuny voj.kolon v Rusku, v kterých každý viděl invazi do Běloruska. Toto je ale jiné a je těch hlášení desítky. Kolony jsou malé, 5-6 náklaďáků, bez čísel, vše směr Bělorusko. Náklaďáky indentické petrohradskému OMONu.https://t.co/o4Uyx8rJBP pic.twitter.com/UYNrJurQSo — Roman M (@Fbeyeee) August 17, 2020

„K ruské vojenské pomoci není důvod ani právní či jiný základ. Představovala by invazi, která by zničila poslední zbytky (běloruské) nezávislosti,“ řekl Linas Linkevičius novinářům ve Vilniusu.

„Rusko by tím hodně riskovalo, s ohledem na to, co se v Bělorusku děje i s ohledem na podporu lidí. Mělo by dospět k tomu, že invaze by byla neospravedlnitelná z právního, morálního či politického hlediska,“ dodal.

Bělorusko rovněž v pondělí plánuje zahájit čtyřdenní vojenské cvičení v oblasti kolem města Grodno poblíž hranic s Polskem a Litvou. Armáda má v rámci cvičení zkoušet způsoby posílení západní hranice země.

O situaci v Bělorusku

Podle oficiálních výsledků v běloruských prezidentských volbách 9. srpna získal dosavadní prezident Alexandr Lukašenko 80,1 procenta hlasů, opoziční kandidátka Cichanouská dostala 10,1 procenta hlasů.

Lukašenkovo vítězství však zpochybňuje jak opozice, tak široká veřejnost a zemí již přes týden zmítají masové protesty. Na dosud největší demonstraci se v neděli sešlo podle odhadů až 200 tisíc lidí.

Cichanouská se uchýlila do Litvy kvůli obavám o svou bezpečnost, a zřejmě i pod nátlakem bezpečnostních sil.

