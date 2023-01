V Bělorusku začalo společné cvičení s ruskými silami. Zapojí do něj letectvo i protivzdušnou obranu

Bělorusko, nejbližší spojenec Moskvy, se do ruské invaze na Ukrajině napřímo nezapojilo. Podle Kyjeva by ale právě z běloruského území nyní mohlo Rusko vést novou ofenzivu. Tak jako loni v únoru na ukrajinskou metropoli Kyjev. Doteď Moskva používá běloruský vzdušný prostor k úderům na Ukrajinu. V Bělorusku navíc v pondělí začalo společné vojenské cvičení s ruskými silami. Minsk/Praha 16:00 16. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Lukašenko na návštěvě ruských jednotek cvičících v Bělorusku | Foto: Andrei Stasevich/BELTA/Handout | Zdroj: Reuters

Společné cvičení běloruských a ruských sil, které začalo v pondělí, by mělo trvat do 1. února. Ani jedna ze stran ovšem neupřesnila, kolik vojáků na něj plánuje nasadit. Běloruské ministerstvo obrany bez dalších podrobností pouze uvedlo, že do manévrů zapojí všechna tamní vojenská letiště a letecké polygony a také svoji protivzdušnou obranu.

Odhady toho, kolik má nyní Rusko vojáků na běloruském území, se rozcházejí. Šéf ukrajinské pohraniční služby Serhij Dejněko první lednový týden uváděl, že v Bělorusku tou dobou mělo být přes 10 tisíc ruských vojáků. Jiné odhady jich zmiňují až 20 tisíc. Nezávisle ověřit tyto počty ovšem není možné.

Informační operace

Běloruský generál Pavel Muravějko, který je zároveň náměstkem tajemníka běloruské bezpečnostní rady státu, deklaroval, že manévry s ruskými silami mají mít výlučně obranný charakter. Přesto se Ukrajina připravuje i na variantu, že pod zástěrkou aktuálního cvičení se může Rusko znovu pokusit vést z běloruského území rozsáhlou ofenzivu.

Někteří představitelé běloruské exilové vlády nedávno mluvili o obavách z možné mobilizace v Bělorusku. Podle bývalého ministra kultury Pavla Latušky měli už údajně skoro všichni zaměstnanci běloruského ministerstva vnitra dostat výzvu, aby odevzdali své pasy.

To, že jedním z možných směrů nového útoku by mohlo být právě Bělorusko, zmiňoval již v prosinci velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnij. Minulý týden pak také přímo prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval, aby armáda byla připravená u hranic, byť ze strany Běloruska jde podle něj v tuto chvíli pouze o silná prohlášení.

Hojně citovaný washingtonský Institut pro studium války minulý měsíc, po návštěvě Vladimira Putina v Minsku, uváděl, že přímé zapojení běloruské armády do války je prý v dohledné době nepravděpodobné.

Podle něj Rusko provádí informační operace, které mají ukrajinské síly vázat k běloruským hranicím, aby nemohly být nasazené jinde. Navíc agentura Reuters upozorňuje, že na hranicích mezi Ukrajinou a Běloruskem jsou nyní řeky vylité z břehů a podmáčená půda.

Běloruští Wagnerovci

Kromě přímého vojenského zapojení do invaze může Alexandr Lukašenko Kremlu nabídnout i nadále nepřímou podporu. Jak již loni koncem roku upozorňovalo mimo jiné britské ministerstvo obrany, Bělorusko se mělo nejspíš zapojit do výcviku mobilizovaných Rusů.

Zmiňovaný americký Institut pro studium války pak poukazoval také na to, že měl Minsk Rusům předat několik set kusů techniky včetně tanků a bojových vozidel pěchoty, pravděpodobně i dělostřeleckou munici.

Kabinet exilové běloruské vůdkyně Svjatlany Cichanouské nedávno rovněž varoval, že se v Bělorusku údajně formuje tamní obdoba Wagnerovy armády. Tedy soukromé ozbrojené skupiny, jako je ta řízená petrohradským podnikatelem Jevgenijem Prigožinem.

Konkrétně na vznik podobného uskupení upozorňoval člen takzvaného přechodného kabinetu Cichanouské Valerij Sachaščik, odpovědný za obranu a bezpečnost.

Aktuální cvičení, které má trvat do 1. února, není jediné, které Minsk a Moskva pro tento rok plánují. Kromě ryze rusko-běloruských manévrů avizovalo Bělorusko na svém území i cvičení v rámci takzvané Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, která sdružuje spřátelené postsovětské země. Tři ze čtyř cvičení tohoto vojenského paktu se mají letos konat právě v Bělorusku.