Bezpečnostní analytik: V Bělorusku nemá invaze na Ukrajinu podporu. Lukašenko se jí ale musí zúčastnit

Rozhovor Praha 20:42 3. března 2022

Bělorusko už týden umožňuje ruským jednotkám útočit na Ukrajinu ze svého území. V úterý se objevila informace ukrajinské agentury Unian, že se operací na Ukrajině už přímo účastní běloruská armáda. Jakou roli může Bělorusko v konfliktu sehrát?

Jak aktuálně vidíme, asi se dá očekávat jeho nějaké větší zapojení do konfliktu. Bělorusko sloužilo jako „nástupiště“ na severní frontě pro útok ruských sil, nicméně běloruský vůdce Alexandr Lukašenko deklaroval, že Bělorusko jako takové se do konfliktu přímo nezapojí. Teď jsou ale informace, že to tak úplně neplatí.

Richard Stojar Bezpečnostní analytik z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií na brněnské Univerzitě obrany. Zabývá se bezpečnostními hrozbami a riziky, ozbrojenými konflikty či bezpečnostní dimenzí evropské integrace.

Běloruské letectvo se už podílelo na útocích na ukrajinské teritorium, alespoň ukrajinská strana z toho Bělorusko obvinila. Do bojů by měli být zapojeni třeba příslušníci běloruských ozbrojených sil. Nemluví se jen o letectvu, ale i běloruských výsadkářích. Na druhou stranu zatím nic z toho nebylo úplně potvrzeno, takže je otázkou, zde se běloruští vojáci nějakou větší formou do konfliktu zapojí. To je asi stále otevřené.

Může mít konflikt s Ukrajinou v Bělorusku podporu?

Myslím si, že v Bělorusku samotném to žádnou podporu nemá a Lukašenkův režim se bude snažit nějak vyhnout tomu, aby takto přímo na konfliktu participoval. Pokud by došlo k většímu zapojení, těžko říct, jestli by to zásadně změnilo stávající situaci.

Domnívám se, že by to Rusům asi mohlo usnadnit situaci na severu ve snaze kontrolovat Kyjev, v dané chvíli by to byl spíš výpomocný faktor nebo podpora pro ruské jednotky, které tam už působí.

Závislost na Rusku

Motivace ruského prezidenta Vladimira Putina k útoku jsou známé, ale jaká je Lukašenkova motivace? Proč se do toho vůbec zapojovat?

Bělorusko samotné asi žádnou motivaci nemá a vůči Ukrajině nemá žádné požadavky. Jak běloruská společnost, tak Lukašenkův režim netouží po tom, aby byly v užším sepětí nebo pod ještě větší kontrolou z ruské strany. Jedinou motivací pro běloruský režim je, že jsou po nepokojích souvisejících s prezidentskými volbami v roce 2020 už zcela závislí na ruské straně.

Do událostí roku 2020 se Lukašenko snažil najít vyvažující poměr vůči ruské straně. Bělorusko bylo nejbližším partnerem Ruské federace, ale zároveň to nebyl satelitní nebo vazalský stát, ale po roce 2020 se situace změnila. Lukašenkův režim se udržel jen díky masivní ruské podpoře.

Závislost na Rusku vzrostla a teď nemá Lukašenko jinou možnost, než participovat na aktivitách ruské strany, nebo riskovat, že bude nahrazen někým jiným, jinou proruskou figurkou. Kooperace se Západem se mu po roce 2020 uzavřela. Teď je zcela závislý na ruském režimu.

V jakém stavu je běloruská armáda? Je početně a technicky silná? Nebo je zastaralá?

Bělorusko je ve srovnání s Ruskem i Ukrajinou mnohem menší stát, navíc nemá takové ekonomické možnosti i třeba jako současná Ukrajina, která po roce 2014 začala věnovat velkou pozornost svým obranným schopnostem. Na druhé straně se nedá ani říci, že by byla běloruská armáda zastaralá nebo nekonkurenceschopná, naopak se tam dlouhodobě armádě věnuje pozornost.

Pomáhají Bělorusům s vyzbrojováním Rusové?

Ano, je tam velice úzká kooperace s ruskou stranou - mají společná cvičení a pořizování vojenské techniky je zajišťováno z ruské strany. I tak ale Bělorusko nemá možnosti, aby si u Rusů zařídilo špičkové zbraňové systémy, těch nemají Rusové dostatek ani sami pro sebe, jak se ukazuje. V tomto ohledu není Bělorusko nijak extrémně vojensky vyspělé.

Na druhou stranu se jeho armáda nedá podceňovat. Kdyby se teď nicméně zvažovalo její nasazení, asi by byl velký problém s motivací běžných vojáků, kteří nemají absolutně žádný důvod, aby na Ukrajině intervenovali.

Vyslat běloruské jednotky na Ukrajinu tak nemusí být vůbec efektivní a nemyslím si, že by se od toho dalo něco velkého očekávat. I kdyby byla běloruská armáda lépe vyzbrojená, motivace běloruských vojáků nebude nijak vysoká a nebyli by pro ruskou stranu až takovým přínosem. To jsou důvody, proč se domnívám, že otázka nasazení běloruských jednotek ve větším rozsahu je velice nepravděpodobné a asi by ani nebylo větším zlomem v celém konfliktu.

A otázka třeba menších specializovaných jednotek?

Může dojít k nasazení menších profesionálních špičkových jednotek, ale to je nasazení velmi omezeného rozsahu, které by na celkové situaci nic zásadního neměnilo.

Běloruská armáda je budovaná i na miličním principu, takže posílat tam běloruské vojáky základní služby, jak to učinili Rusové, by bylo zcela kontraproduktivní. Dalo by se očekávat, že nemalá část z nich by třeba dezertovala nebo odmítala bojovat. Běloruské ozbrojené síly jsou navíc zacíleny spíše na obranu než na útočné operace většího rozsahu.

Ruské dezinformační narativy

Do jaké míry v Bělorusku rezonuje současný ruský narativ, který Ukrajinu vykresluje jako banderovce a nacisty a samotnou invazi Vladimir Putin obhajoval kvůli potřebě ‚denacifikace‘ Ukrajiny?

Běloruská společnost tyto ruské narativy úplně nepřebírá. Je samozřejmě trochu odlišná, třeba mýtus velké vlastenecké války je tam velice živý. Z tohoto pohledu se můžou na západní Ukrajinu dívat podobně, jako je ruský pohled. Nějaká zátěž, dědictví sovětské éry, tam může být.

Celkově se však tolik s aktuálními ruskými narativy neztotožňují, nepovažují se za součást jednoho ruského národa, kmene, který se skládá z Rusů, Bělorusů a Ukrajinců. Mají svou vlastní identitu. Vztahy Ukrajinců a Bělorusů nejsou ve společenské rovině tak konfliktní, jako jsou teď rozdíly mezi Rusy a Ukrajinci. Nemyslím si, že ani otázka historie by současné vztahy Bělorusů a Ukrajinců zatěžovala.

Zdá se tedy, že Lukašenko tyto narativy do běloruské společnosti neposílá...

Částečně trochu ano. I bez Lukašenka by tam ruské narativy byly hodně slyšitelné. Nemalá část běloruské společnosti sleduje ruská média, je tam velice malá jazyková bariéra. V mnoha ohledech tak má Bělorusko z postsovětských států k Rusku asi nejblíže. Ruské pohledy na jednotlivé otázky, na svět, tam rezonují více než jinde. V tomto je mezi Běloruskem a Ukrajinou velký rozdíl.

Bělorusko je daleko více i mentálně napojeno na ruskou stranu, ale nemyslím si, že až tak, aby běloruská společnost podporovala válečné úsilí vůči Ukrajině.

Navíc polarizace společnosti nevytváří ideální podmínky, aby se Lukašenkův režim pouštěl do nějakých vojenských dobrodružství, což může být i argument, jak se něčeho takového bude snažit vyvarovat. Je řada důvodů, proč lze pochybovat o větším nasazení běloruské strany na ruské invazi na Ukrajinu.

Již několik dnů míří z rusko-běloruského pohraničí ke Kyjevu ze severu mnoha desítek kilometrů dlouhý ruský vojenský konvoj. Zatím v něm podle dostupných informací běloruští vojáci a technika nejsou. Pokud se Bělorusové nezapojí konvenčně, jak by je Rusové mohli využít?

Možná případná úloha dalších běloruských jednotek – hypoteticky, pokud by byly vyslány – by nespočívala v přímém zapojení do bojových operací, ale že by zastávaly asistenční roli, kdy by se podílely na kontrole obsazeného okupovaného teritoria. Možná by tam zajišťovaly logistické věci atd.