Evropské aerolinky narážejí na ruský nesouhlas při obletu Běloruska. Lukašenko jedná o spojích na Krym

Letecká blokáda Běloruska má nepříjemné důsledky pro některé evropské aerolinky. Rusko totiž některým z nich nevydává povolení ke vstupu na své území, pokud chtějí Bělorusko obletět. Problémy mají například francouzská společnost Air France či rakouská Austrian Airlines. O lety ale přišel také běloruský dopravce Belavia: pozastavit musel lety do celkem 20 zemí. Moskva 18:14 3. června 2021

Vzdušná blokáda Běloruska a vynucené přistání letadla s opozičním novinářem a aktivistou Ramanem Pratasevičem dál stupňuje napětí mezi evropskými zeměmi a vládou v Minsku. A také s Moskvou. Hned několik evropských aerolinek se totiž potýká s tím, že jim Rusko odmítlo povolit vstup do svého vzdušného prostoru po alternativní trase, která se Bělorusku vyhýbá.

Problém dostat příslušné povolení od ruských úřadů měly už minulý týden rakouské aerolinky Austrian Airlines a taky francouzská společnost Air France. Tento týden k nim pak přibyla i německá Lufthansa. Také ona nedostala od ruské strany patřičný souhlas s alternativní trasou pro své lety do Moskvy a Petrohradu, a ve středu tak musela dva lety zrušit.

Na rozdíl od Francouzů a Rakušanů ale Němci zareagovali stejným způsobem a recipročně nevydali povolení ruským dopravcům, konkrétně Aeroflotu a nízkonákladovým aerolinkám S7. Rusové pak v rychlém sledu lety Lufthanse povolili.

Ruská federální agentura pro leteckou dopravu už v případě aerolinek Air Frank a Austrian Airlines namítala, že potíže souvisí s velkým množstvím žádostí o schválení odlišných bodů pro vstup do ruského vzdušného prostoru. Varovala, že získání povolení ke změně trasy teď může trvat delší dobu. Taky mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov mluvil o ryze technických příčinách. Rusko odmítá, že by šlo o odplatu za vzdušnou blokádou sousedního Běloruska, jehož prezidenta Alexandra Lukašenka Moskva dlouhodobě podporuje.

Belavia přišla o lety

Kvůli vynucenému přistání letounu Ryanair v Minsku teď také nesmí běloruský národní dopravce Belavia s výjimkou Ruska využít vzdušný prostor žádné sousední země. Některé lety, třeba ty do Istanbulu, sice už Belavia přesměrovala přes Rusko. Jak ale uvedla společnost na facebooku, pozastavit musela lety do celkem dvaceti zemí. Přišla tak o dvě třetiny spojů, které ještě nedávno měla. Kromě Ruska, a to navíc bez Kaliningradu, jí zůstaly pouze lety do Zakavkazska, Střední Asie a ještě Turecka, Izraele a Spojených arabských emirátů.

Když minulý týden běloruský prezident Alexandr Lukašenko jednal v Soči se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, jedním z probíraných témat bylo proto i rozšíření letů do Ruska. Běloruský národní dopravce Belavia by tak chtěl kompenzovat své ztráty.

Ministerstva dopravy obou zemí teď jednají o konkrétních destinacích, kam by nově mohly běloruské aerolinky létat. Přímo prezident Lukašenko tento týden zmiňoval například anektovaný Krym, a to přesto, že Bělorusko pod jeho vedením připojení poloostrova k Rusku doteď neuznalo. Vůči možnému zavedení nových linek na Krym se už ohradila Ukrajina a pohrozila kvůli tomu Bělorusku sankcemi, pokud se tak skutečně stane.

Nové unijní sankce

Kvůli vynucenému přistání letadla s opozičním novinářem a aktivistou Ramanem Pratasevičem teď Evropská unie chystá sankce. Jak uvádějí agentury Bloomberg a Reuters, první takový balík, který by mohl být schválený už v pátek, by měl být namířený vůči běloruským aerolinkám. Konkrétně by měl mít podobu zákazu vstupu do celého vzdušného prostoru Evropské unie. Řada unijních zemí sice už běloruským strojům zakázala vstup do na své území, nebyly to ale všechny.

Další opatření má pak podle agentur zřejmě už příští týden zasáhnout jmenovitě i některé představitele z běloruského ministerstva dopravy a obrany a tamního řízení letového provozu. Podle Bloombergu a Reuters by navíc unijní ministři zahraničí měli tento měsíc jednat ještě o jednom balíku sankcí. Ten má podle nich cílit nejspíš podobným směrem jako sankce, které obnovil Washington.

Spojené státy ve čtvrtek znovu zavedly sankce vůči devíti společnostem ovládaným běloruským státem. Ty se zabývají vývozem ropných produktů nebo hnojiv, pro Bělorusko důležitými vývozními artikly. Washington sankce v této podobě už v minulosti uvalil. V roce 2015 ale rozhodl o jejich uvolnění v reakci na to, že Minsk propustil část politických vězňů a zprostředkoval rozhovory ohledně konfliktu na Ukrajině.