Opoziční hnutí v Bělorusku pomalu usínalo, stávka mu dodá nový impulz i nápady, říká novinářka

Opozice v Bělorusku vyhlásila na pondělí celonárodní stávku. Ta navazuje na nedělní protesty, kterých se jen v Minsku zúčastnilo více než 100 lidí. Policie proti nim znovu použila slzný plyn, stovky lidí byly zatčeny. „Stávka opět povzbudí k novým akcím, to byl podle mě její hlavní účel," řekla Radiožurnálu redaktorka Deníku N Petra Procházková. Praha 20:32 26. října 2020

Jak ta stávka aktuálně probíhá? Kdo se připojil a kdo naopak ne?

Zatím máme zprávy z některých podniků, které se ke stávce připojily už po třetí hodině ranní. Zdá se, že se jich je hodně, ale druhou stranu se ke stávce nehlásí všichni zaměstnanci. Ve velkých závodech jsou to spíše stovky lidí. Jenže si musíme uvědomit, že v těchto továrnách pracují tisíce lidí a závody tak rozhodně práci nepřerušily. Ale ti, kteří jsou ve stávkových výborech, se otevřeně připojují.

Pokračují nějak demonstrace nebo shromáždění lidí v ulicích Minsku a dalších běloruských měst?

Ano, a je to skutečně na podporu stávkujících zaměstnanců. Aktivní jsou od samého rána studenti vysokých škol, to se týká především Minsku. Podnikají pochody nebo se shromažďují přímo před školami. Někteří se snaží dojet i k závodům a stát na podporu přímo tam. Právě tam zasahuje policie. V centru Minsku by se měla objevovat i společná kolona studentů a důchodců.

Jaká je reakce režimu na celonárodní stávku?

Režim Alexandra Lukašenka se opět spoléhá na policii, není to ale tak tvrdý zásah jako v neděli, kdy to chvílemi připomínalo násilné srpnové střety. Několik lidí bylo v pondělí zatčeno, ale zatím nebyly použity tzv. speciální prostředky. Ministerstvo průmyslu od rána intenzivně hlásí, že k žádným stávkám nedochází a jde pouze o jednotlivce a provokatéry, kteří se snaží ukázat, že mají sílu. Tu však podle režimu nemají.

Jak důležitý je výsledek pondělní stávky pro další vývoj v zemi?

Je hodně důležitý. Když Svjatlana Cichanouská vyhlašovala stávku, tak ani ona nevěřila tomu, že se podaří něco víc než v srpnu - tedy pouhá částečná stávka. Ale je klíčové, že občanské hnutí v Bělorusku dostane nyní nový impulz a motiv, protože bylo vidět, že pomalu usíná a v ulicích bylo méně lidí. Tato akce opět povzbudí k novým akcím a nápadům. To byl podle mě účel.

Jak se zatím v celé krizi vyvíjí postoj Ruska a prezidenta Vladimira Putina?

Nijak zvlášť. Putin dal několikrát najevo že Lukašenka pokládá za demokraticky a právoplatně zvoleného vůdce Běloruska. V pondělí v Moskvě pouze zaznělo, že Lukašenkovi nebude Rusko radit, jak si se stávkou poradit. Ale musíme si uvědomit, že v minulých dnech zavítal do Minsku šéf ruské rozvědky Naryškin. A jedním z témat tak určitě bylo, jak se s pondělní akcí vypořádat. O tom není pochyb.

Základním požadavkem opozice je uspořádat nové demokratické a spravedlivé volby. Jak se staví Lukašenko k tomuto požadavku? Komunikuje s opozicí?

Největší projev Lukašenkovy ochoty byla schůzka s předáky opozice ve vězení. Ovšem nemělo to příliš praktických výsledků kromě toho, že pár nejloajálnějších z nich propustil. Ti ovšem od té chvíle režim nekritizují, takže tam nejspíš došlo k dohodě. Lukašenko odmítá nové prezidentské volby, ale souhlasil s tím, že bude provedena revize ústavy a poté budou vyhlášeny nové prezidentské volby. Jak dlouho bude zmíněná práce na ústavě trvat, nikdo neví, a mám obavy, že to zabere další Lukašenkovo volební období. Ale že by se není měly hned konat volby, které situaci uklidní, to nelze očekávat.