Desítky ukrajinských dětí dorazily do Běloruska, prý na prázdniny. Může jít o Ruskem unesené školáky

Do Běloruska přijelo 48 dětí z ukrajinských regionů, které okupují ruské invazní síly. S odvoláním na běloruská státní média o tom informovala agentura AP. Ukrajinské úřady i běloruská opozice dlouhodobě odsuzují převoz dětí z obsazených ukrajinských oblastí jako nezákonnou deportaci. Minsk 8:42 20. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský chlapec Ilja, kterého se podařilo dostat zpět na Ukrajinu z Ruskem okupované oblasti | Foto: Piroschka van de Wouw | Zdroj: Reuters

Běloruská státní agentura Belta na svém webu informuje o příjezdu téměř pěti desítek dětí z Donbasu na východě Ukrajiny a jejich pobyt v zemi označuje jako prázdniny.

Jejích odjezd z vlasti přitom zprostředkovala běloruská charita podporovaná tamním autoritářským vůdcem a spojencem Moskvy Alexandrem Lukašenkem. Uskupení už dříve podle AP organizovalo v Bělorusku ozdravné programy pro ukrajinské děti.

„Prezident navzdory vnějšímu tlaku prohlásil, že tento důležitý humanitární projekt by měl pokračovat,“ prohlásil nyní šéf charity Aljaksej Talaj.

Není přitom jasné, zda se jedná o sirotky, nebo děti odebrané rodičům se souhlasem, či bez něj, protože běloruské úřady o nich neposkytly podrobnosti, píše AP. Minsk už dříve odmítl obvinění, že Bělorusko pomáhá nelegálně odebírat z Ukrajiny tamní děti.

Jeden z běloruských opozičních předáků a bývalý ministr kultury Pavel Latuška dříve v rozhovoru pro exilový televizní kanál Dožď řekl, že ukrajinské děti, které jsou odváženy z okupovaných území a posílány zdánlivě k odpočinku do běloruských ozdravných táborů, se ne vždy vracejí.

Zatykač na Lukašenka?

V červnu Latuška uvedl, že poskytl Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) materiál, který zaznamenává násilný přesun 2100 ukrajinských dětí do Běloruska, a to se souhlasem Lukašenka.

Latuška doufá, že materiál přiměje ICC k vydání zatykače na běloruského vůdce tak, jako to tribunál udělal v případě ruského prezidenta Vladimira Putina. „Vidíme stále více důkazů týkajících se nezákonného přesunu ukrajinských dětí do Běloruska a bude to pokračovat, dokud mezinárodní organizace nezareagují a Minsk nezastaví,“ řekl Latuška agentuře AP.

ICC v březnu vydal kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska zatykač kromě Putina také na ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou.

Kyjev viní Rusko, že unáší ukrajinské děti se záměrem vymazat jejich ukrajinskou identitu. Moskva tvrdí, že její program přesídlení dětí z Ukrajiny na ruské území má ochránit sirotky a opuštěné děti v oblasti konfliktu. Podle Spojených států byly tisíce dětí násilně odebrány ze svých domovů, napsala dříve agentura Reuters.

Lukašenko je považován za nejbližšího spojence Moskvy. Bělorusko se do ruské invaze na Ukrajině sice přímo nezapojilo, ale poskytlo Rusku své území a letiště, aby mohlo na sousední zemi zaútočit i ze severu.