Lukašenko: Putin slíbil Bělorusku pomoc se zajištěním bezpečnosti země, pokud to bude potřeba

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil Bělorusku pomoc se zajištěním bezpečnosti země, pokud o to Minsk požádá. Podle státní tiskové agentury Belta to v sobotu prohlásil běloruský prezident Alexander Lukašenko. Agentura později přidala do své zprávy dodatek „v případě vnější vojenské hrozby“. Lukašenko také uvedl, že ho znepokojují vojenská cvičení v sousedních zemích Polsku a Litvě, na něž pohlíží jako na zbrojení.

Minsk / Moskva 20:52 15. 8. 2020 (Aktualizováno: 21:16 15. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít