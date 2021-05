Zadržený běloruský novinář se doznal k ‚organizování masových nepokojů‘. Video odvysílala státní televize

Běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič, který byl v neděli zadržen po nuceném přistání civilního letadla v Minsku, se v pondělí večer objevil na videu, v němž se doznává k „organizování masových nepokojů“ v Minsku. Videozáznam se podle agentury TASS objevil na běloruském televizním kanále Belarus 1. Minsk 21:40 24. 5. 2021 (Aktualizováno: 22:09 24. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič se na videu doznává k organizování nepokojů v Minsku | Zdroj: Twitter @maxseddon

Bezpečnostní složky ho zadržely poté, co běloruské úřady s pomocí stíhačky přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku. Ve vlasti opozičníkovi podle ruských médií hrozí 15 let vězení.

„Mohu prohlásit, že nemám žádné zdravotní problémy, včetně (obtíží) se srdcem ani jinými orgány,“ sděluje Pratasevič na videu, které se objevilo také například na běloruském provládním kanálu Žoltyje slivy. Pratasevič měl na sobě tmavou mikinu, seděl za stolem a svíral ruce. V třicetivteřinovém záznamu dále řekl, že je ve vazební věznici v Minsku a se k němu chovají maximálně korektně.

"Dobrý den, jmenuji se #RomanProtasevich. Včera mě zadrželi pracovníci ministerstva vnitra na letišti v Minsku. Teď se nacházím ve vyšetřovací vazbě, nemám žádné zdravotní problémy a chovají se tu ke mně maximálně korektně. S vyšetřovateli spolupracuji."#Belarus #Protasevich https://t.co/2uWxMcjqwQ — Pavel Vondra (@pavelvond) May 24, 2021

Nedlouho před zveřejněním videa prohlásila na sociální síti Telegram mluvčí běloruského ministerstva vnitra, že Raman Pratasevič se ve vazbě v metropoli východoevropské země, a popřela tak informace o jeho zdravotních problémech.

O možné hospitalizaci zadrženého novináře v pondělí večer informoval například šéfredaktor běloruského opozičního portálu Nexta s odvoláním na Pratasevičovu matku. „Podle své matky je Raman Pratasevič v nemocnici v kritickém stavu - onemocnění srdce,“ uvedl twitteru Tadeusz Giczan.

Podle ruského listu Kommersant matka opozičního novináře o synově hospitalizaci informovala televizi Belsat s tím, že jí to sdělili zdravotníci. Dodala, že to může být pravda, jelikož její syn problémy se srdcem má, podotkl list.

Běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská ještě před vyjádřením ministerstva vnitra podle agentury Reuters uvedla, že není jasné, kde se Pratasevič nachází. Novinářům ve svém litevském exilu sdělila, že „existuje vysoká pravděpodobnost“, že ho běloruské bezpečnostní složky „právě v tuto chvíli mučí“.