Litují, že se nekácelo víc. Názory místních na těžbu v Bělověžském pralese se liší

Statek ve vsi Pogorzelce, kde si environmentální aktivisté loni udělali základnu, je teď prázdný. Mnozí místní si oddechli, že je s blokádami konec.

'Pseudoekologové, ruce pryč od lesa!'

„Když člověk potřeboval projet autem, řekli nám, ať si sedneme raději na kolo. Přišla za mnou patnáctiletá holka a poučovala mě, jako by o pralese věděla víc než já,“ kroutí hlavou Walentina Walachowá ze sousední vsi.

Z lavičky před svým domkem vidí velký transparent s nápisem „pseudoekologové, špinavé ruce pryč od pralesa“. Zapíchl si ho na její zahradu soused. A paní Walachové se líbí.

Mrzí ji, že lesníci nemohli kácet víc a kůrovce nezastavili. „Když teď projíždím místy, kde jsme já a manžel les kdysi sázeli, srdce mě bolí.“

Názory místních na zásahy proti kůrovci jsou však různé. Sławomir Dron má v Bělověži půjčovnu kol s malou hospůdkou. Angažoval se na straně ekologů, i když ho to stálo pár přátel. „Mrzelo mě to, jsem normální člověk. Někteří lesníci se zase bojí u mě zastavit na kávu nebo pivo, aby neměli problémy v práci. Na druhou stranu jsem potkal nové lidi, kteří přemýšlí jako já.“

Rozhodnutí evropského soudního dvora, podle kterého Polsko porušilo předpisy, Sławomir Dron uvítal. Těžba se zastavila, situace uklidnila a do pralesa se začali vracet turisté. „Když se rozkřiklo, že se v pralese konají blokády a v lesích pracuje těžká technika, nikdo s dětmi sem nechtěl. To je přirozené.“

BĚLOVĚŽSKÝ PRALES Je to jeden z posledních zachovalých pralesů nížinného charakteru v Evropě, nachází se na hranicích Polska a Běloruska. Kromě zubra, rysa, vlka, zde žije dalších 59 druhů savců, 250 druhů ptáků (např. vzácný šplhavec datlík tříprstý), 13 druhů obojživelníků, přes 12 tisíc druhů bezobratlých, mnoho druhů lišejníků a vzácných hub, je zde vysoká druhová diverzita listnatých stromů.

Poznamenaný prales

Stopy po těžbě i po kůrovci ale zůstaly. Harvestory a nákladní auta vyryly do země hluboké koleje, na mýtinách trčí místy až dvoumetrové pahýly po setnutých stromech, leží na nich neodklizené větve a dříví. Mnohé smrky, které zůstaly stát, stejně uschnuly.

„V národním parku a rezervacích jsou lesy v dobrém stavu, tam je smrk přirozeně v menšině. Jinde ale lesníci vysadili monokultury. Uhynulo kolem třetiny smrků. Jde o důsledek změny klimatu - teplá léta, suchá jara. Podíl smrku se bude zmenšovat,“ říká Radiožurnálu Wiesław Walankiewicz univerzity v Siedlcích, který se zabývá ekologií lesu.

Podle něj je nevyhnutelné, že smrky v pralese postupně nahradí listnaté stromy. Kácení kůrovcové kalamitě prý stejně nemohlo zabránit. Většina pralesa je totiž bezzásahovou zónou.

„S kůrovcem se tady nedá bojovat stejnou metodou jako v hospodářském lese. Je to stejný případ jako na Šumavě. Aby kácení bylo proti kůrovci účinné, museli by lesníci zasahovat i v národním parku - a to by byl zločin.“

Klid, který se do Bělověže vrátil, ale nejspíš nevydrží dlouho. Za pět, deset let se podle Wiesława Walenkiewicze kůrovcová kalamita vrátí.