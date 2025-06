Generál Hodges: Jediný způsob, jak donutit Rusy přestat, je zničit jejich schopnost vyvážet ropu a plyn

Vedoucí představitelé musí znovu objevit svou strategickou páteř a morální odvahu, říká o nakopnutí evropské obrany americký generál Ben Hodges. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz mluví o válce na Ukrajině a nešetří kritikou Donalda Trumpa. „Musíte mít důstojníky, kteří jsou ochotni říct ministrovi: ‚Ne, pane, to je nezákonný rozkaz,‘“ říká Hodges, který dřív velel americkým jednotkám v Evropě, o nedávných změnách ve vedení nejsilnější armády světa. Rozhovor Praha / Frankfurt nad Mohanem 6:25 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký generál ve výslužbě Ben Hodges | Zdroj: Profimedia

Co by bylo potřeba, aby se ukrajinsko-ruská fronta výrazně pohnula jedním, nebo druhým směrem?

Myslím, že ani jedna strana nedokáže udělat zásadní průlom. Po jedenácti letech je jasné, že Rusové nemají schopnost překonat ukrajinskou obranu. V posledním roce postupují velmi, velmi pomalu a platí za to obrovskou cenu.

Ukrajinci mají jinou misi, ti brání svoje území, ale nemají ještě dostatek schopností, aby mohli vytlačit Rusko až k hranicím z roku 1991.

Jediné, co Rusové můžou, je dál bombardovat ukrajinská města a zabíjet civilisty. Nedosáhli vzdušné nadvlády, nedokážou zastavit dodávky zbraní Ukrajincům. Pokud se nestane něco dramatického, myslím, že to bude několik dalších měsíců stejné.

Jsem ale čím dál tím více přesvědčený, že jediný způsob, jak donutit Rusy přestat, je, aby Západ zničil jejich schopnost vyvážet ropu a plyn. Když to nebudou moct dělat, tak nebudou moct financovat válku.

Jejich ekonomika je už teď velmi křehká, takže pro Rusko by byl opravdu velký problém, pokud bychom zastavili jeho stínovou flotilu, která vozí ruskou ropu do Indie a do Číny. Pokud by pak Spojené státy, Saudská Arábie a další země spolupracovaly a snížily ceny tak, že by to zničilo ruskou ekonomiku.

Jsme s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu blíž, nebo dál příměří?

Mnohem, mnohem dál. Přístup Trumpovy administrativy je naprostým selháním. Prezident dal bohužel jasně najevo, že – nehledě na to, co říká - nic neudělá.

Ukrajina ho nezajímá, nevede ho nějaký morální princip. Myslím si, že hledá, jak by mohl udělat obchod, a podle mě bohužel vidí větší obchodní příležitosti s Ruskem než s Ukrajinou nebo Evropou.

Americký prezident Trump i jeho ruský protějšek Vladimir Putin mluví o svých zemích, jako kdyby to byly oběti, které někdo zneužívá nebo ohrožuje, přitom jde o velmoci. Proč to dělají?

To je skvělý postřeh. Myslím, že to vypovídá o těchto dvou lidech. Co se týče amerického prezidenta, tak ten nikdy nepřijal odpovědnost za nic, co se nepovedlo. Jen přijímá zásluhy za věci, které se povedly. Má v sobě křivdy a využívá svůj úřad nejen jako příležitost k obohacení se, ale také k odplatě. A myslím, že Vladimir Putin dělá přesně to samé.

Dost dobrých lidí

Hodně se mluví o zlomu ve vztahu mezi USA a Evropou. Je to přehnané, nebo je to opravdu tak špatné? Chystají se nějaké reálné kroky typu stahování amerických vojáků z Evropy?

Vztah mezi Spojenými státy, Kanadou a našimi evropskými spojenci byl vždy dostatečně silný, aby odolal tlakům různých politických neshod, ať už byl v Bílém domě nebo prezidentem Francie, Německa kdokoli.

Zažili jsme už krušné časy na obou stranách Atlantiku. Ale náš vztah to vždy přežil, protože jsme měli společné hodnoty a zájmy. A věřím, že to přežijeme i teď.

Ben Hodges (67) Americký generál ve výslužbě, v letech 2014 až 2018 velel americkým jednotkám v Evropě, v současnosti žije ve Frankfurtu nad Mohanem. V minulosti sloužil v Německu a Jižní Koreji, účastnil se válek v Iráku a Afghánistánu.

Většina lidí v Kongresu jistě chápe, že silná, stabilní a prosperující Evropa je v zájmu Spojených států a naopak. Rusové se vždy snažili vrazit klín mezi Evropu a USA, rozbít NATO. Ale myslím, že na obou stranách oceánu je na nejvyšších úrovních dost dobrých lidí, kteří budou tvrdě pracovat na tom, aby to ochránili.

Nicméně existují legitimní důvody, proč je Trumpova administrativa nespokojená s Evropou. Je to neschopnost evropských zemí investovat do vlastní obrany.

Nejde o dvě procenta HDP na obranu. Jde o základní věci. Jste schopni se bránit? To totiž říká článek 3 zakládající smlouvy NATO: každá země musí rozvíjet svou vlastní obranu. Většina zemí toho dnes schopná není.

Říkáte, že většina politiků v Kongresu rozumí, proč je důležité mít dobrý vztah s Evropou. Chápou to ale běžní Američané? Například to, proč jsou jejich vojáci na starém kontinentu?

Myslím, že většina lidí tomu buď nerozumí, nebo je jim to jedno, nebo o tom nepřemýšlí. Prostě vědí, že jsme tam byli vždycky, ať už to byly obrovské počty za studené války, nebo méně vojáků jako teď.

Celkový počet amerických vojáků v Evropě je asi 84 tisíc. Půlka z toho jsou rotační jednotky, které sem přijíždějí na šest nebo devět měsíců. Takže počet vojáků, kteří žijí v Evropě trvale, mnoho z nich se svými rodinami, je asi 45 tisíc.

To není tolik, není to ani velký fotbalový stadion. Ale i tak je tato přítomnost dobrá pro americké strategické zájmy. Všechny základny, které máme ve Španělsku, Itálii, Řecku, Německu, Turecku a Polsku, to je pro nás. Kdybychom o ty základny přišli, poškodilo by to naši schopnost chránit naše zájmy v Evropě, Africe a na Blízkém východě.

Strategická páteř

Několikrát jste v různých rozhovorech řekl, že Evropě nechybí výrobní kapacity nebo vojenská síla, ale sebevědomí. Co s tím?

Je na Evropanech, aby zvýšili očekávání od svých lídrů. Nepřijímejte, když říkají: „My to nedokážeme.“ V Evropě jsou jedny z nejbohatších národů na světě.

Jde o priority a o to, aby vedoucí představitelé byli ochotní lidem říct: „Podívejte, ano, chtěl bych, abyste mohli jet na dvě nebo tři dovolené ročně, ale víte, první povinností každé vlády je chránit své lidi.“

A vysvětlit tohle chce odvahu. Vysvětlit lidem, co je ta hrozba, před čím je vláda chrání. Není mnoho politiků, kteří jsou ochotní to dělat. Ne proto, že by byli zlí, ale prostě nejsou ochotní to udělat. Myslím, že vedoucí představitelé musí znovu objevit svou strategickou páteř a morální odvahu.

Zajímala by mě ještě aktuální situace v americké armádě. Nový ministr obrany Pete Hegseth zavádí velké změny. Vyhodil některé vysoce postavené lidi, třeba předsedu Sboru náčelníků štábů Charlese Browna, tedy nejvýše postaveného vojáka v USA. Co se to děje?

Podle mého názoru současné čistky nejsou motivované tím, co je v našem nejlepším strategickém zájmu, ale jde o politické motivy.

To, co mě znepokojuje na vyhazovu generála Browna a několika dalších vysokých důstojníků, včetně našich nejlepších vojenských právníků, je, že to je pokus Trumpovy administrativy zajistit, aby v uniformě nebyl nikdo, kdo by se postavil na odpor a řekl: „Pane prezidente, tohle je nelegální, to nemůžeme udělat.“

Třeba v situaci, kdy mluví o invazi do Grónska nebo o použití síly proti Kanadě. Jsou to směšné nápady. Musíte proto mít důstojníky, kteří jsou ochotni říct ministrovi a prezidentovi: „Ne, pane, to je nezákonný rozkaz, to nemůžeme udělat a neuděláme to.“ To chce samozřejmě skutečnou morální odvahu. A to Trumpova administrativa nechce.

Ministr Hegseth mluví o tom, že bojují proti politické korektnosti (wokeness), zaměřují se na všechno, co má něco společného se ženami nebo menšinami a tak dále.

Americká armáda ale byla vždycky nejlepší, když jsme využili talentu mladých žen a mužů bez ohledu na to, odkud pocházejí nebo jaké je jejich náboženství. Pokud dokázali splnit standardy, které jsme po nich požadovali, pak byli v armádě vítáni.

Dnes dvě třetiny mladých Američanů mezi 18 a 25 lety nesplňují ani základní normu pro vstup do armády na nejnižší hodnosti. O tu třetinu, která to splňuje, ale nemá zájem jen armáda, ale i další, všichni soutěží o tu jednu třetinu mladých.

Takže pokud od služby v armádě odradíte třeba ženy nebo homosexuály, máme velký problém. Prostě není dost mladých bílých mužů, kteří by chtěli vstoupit do armády.

Navíc od konce druhé světové války byl vstup do armády rychlejší cestou k získání občanství. Takže proto, když se podíváte na skupinu amerických vojáků, budete tam mít příjmení z latinskoamerických zemí, evropských zemí, africká jména. To je podstata toho, kdo jsme. Myslím, že ministr Hegseth podkopává celou tuto tradici.