Gondoliéři pustí na lodě v Benátkách méně lidí. ‚Turisté jsou těžší, než bývali,‘ vysvětluje asociace

Na paluby benátských gondol nově smí méně cestujících. Gondoliéři tvrdí, že turisté jsou obéznější a do lodí tak může téct voda, píše britský deník The Guardian. Na loď se teď dostane pět lidí, tedy o jednoho méně. Benátky 18:53 26. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě gondol by prý nepomohlo podobné upozornění jako třeba u výtahů, kde je cedulka s maximálním počtem lidí a váhou. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

„Dnešní turisté váží přeci jen o něco víc, než ti, které jsme vozili před deseti, patnácti lety,“ svěřil se Guardianu prezident benátské asociace gondoliéru Andrea Balbi. Upozorňoval přitom na to, že v případě gondol by nepomohlo podobné upozornění jako třeba u výtahů, kde je cedulka s maximálním počtem lidí a váhou.

Podobně se v rozhovoru pro deník La Repubblica vyjadřoval i Raoul Roveratto z další asociace sdružující gondoliéry. Ten ale použil ještě ostřejší jazyk. Podle něj jsou turisté jsou v současnosti obézní, což vede k tomu, že trup lodi se víc potopí a dovnitř teče voda.

Popisoval taky, že kormidlovat půltunovou loď je nebezpečné. Navíc je prý potřeba si uvědomit, že gondoliér většinou má jen jedno dlouhé veslo a loď odstrkuje a manévruje s ní i pomocí rukou a nohou.

Na populární projížďky po kanálech tak budou moct návštěvníci jen v menších počtech. Na větší Gondolu, známou pod názvem „da parada“, bude smět už jen 12 lidí. Dříve jich přitom na palubě mohlo být až čtrnáct. Na gondolu „da nolo“ se pak dostane o člověka méně, nastoupit jich bude moci jen pět.

Děti gondoliérů

Benátských gondoliérů se týká ještě jedno opatření - jejich děti, které po nich budou chtít převzít řemeslo, nebudou muset na zkoušky z teorie, tedy historie a jazyka. Nově jim bude stačit schopnost ovládat gondolu a čtyřletá zkušenost s jejím řízením.

Hlavním cílem tohoto kroku je ještě víc chránit tohle tradiční řemeslo. Teď je v Benátkách 433 klasických gondoliérů a 180 takzvaných „náhradních“ - to jsou lidé, kteří zaskakují za gondoliéry, když jsou nemocní nebo na dovolené.

Prezident asociace gondoliérů Balbi řekl, že nikdo tohle řemeslo nezná jako právě rodiny gondoliérů. Podle něj by to nebylo ono, kdyby tuhle práci dělal Pařížan nebo Newyorčan. Prý by to bylo stejné jako pizzař, který není z Neapole.