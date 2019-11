Slaná voda poškodila v Benátkách i vzácné knihy. Zachránit je pomáhají dobrovolníci z celé Itálie

„Bylo to tady velmi špatné. Voda byla u vstupů a také všude v přízemí. Vůbec nejhorší to ale bylo v depozitáři. Knihy na prvních poličkách byly úplně zničené, bylo tam plno vody. Máme tady skutečně velmi starou knihovnu. Naše nadace byla založena v roce 1866 a patří mezi nejstarší v Itálii,“ popisuje pro Radiožurnál Elisa Campanaová, mluvčí kulturního centra, muzea a knihovny Fondazione Querini Stampalia.

Budova leží hned vedle vodního kanálu, takže když silný příliv zvýšil hladinu, voda se rychle dostala dovnitř. Podobné to bylo i u Elisy doma.

„Čekala jsem, že v bytě budu mít tak tři centimetry vody. Nakonec z toho ale bylo 50 centimetrů. Lednička, pračka, sedačka – všechno bylo úplně zničené a plné špinavé slané vody. V Benátské laguně je totiž slaná voda a to je ten největší problém. Nestačí to všechno vysušit, ale musíte to také umýt a pak doufat, že to bude znovu fungovat,“ přibližuje.

Obyvatelé ale nenechali památky napospas vodě. Zorganizovali se do větších skupin a začali pomáhat ve vytopených kostelích, v knihovnách i muzeích. „Tento týden jsme tu měli 200 dobrovolníků. Velmi nás to dojalo. Většinou to jsou studenti z Benátek, ale jsou tu lidé z celé země,“ dodává Campanaová.

Ubrousky mezi stránkami

Právě díky dobrovolníkům nemuselo muzeum nedaleko náměstí svatého Marka rušit nadcházející výstavy a konference. „Žiju tady, je to mé město. I když jsem se tady nenarodila, chci pomoct,“ říká odhodlaně Freda, která pracuje v knihovně a zachraňuje tam navlhlé knihy.

Obyvatelé Benátek vyhazují mokrý a špinavý nábytek | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Ve vedlejší místnosti jsou další dobrovolníci. „Vkládám mezi stránky ubrousky, které do sebe vtáhnou vlhkost. Později je vyměníme a dáme tam nové. Doufáme, že když všechno půjde dobře, tak se tyhle knihy budou moct vrátit znovu na poličky,“ přibližuje dobrovolnice a restaurátorka Karmen Coraková.

Pracuje v galerii dell’Academia, jež uchovává vůbec největší sbírku benátského umění. Voda tam větší škody nenapáchala, a proto chtěla pomoci jinde. Teď v muzeu zachraňuje výjimečné výtisky. „Tohle je velmi vzácná kniha ze začátku minulého století. Je o futurismu a o tom, jak tento směr ovlivnil fotografii,“ ukazuje.

Voda poničila i vzácné výtisky z 19. století. Všechny knihy teď dobrovolníci shromažďují a vysušují v několika veřejnosti nepřístupných částech knihovny. Knížky jsou na zemi na parketách, na poličkách i na stolech.

Voda ve spodních patrech muzea | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Všude tady kolem můžete vidět spoustu vlhkých knížek. Všechny byly ve spodních patrech. Není to ale tak, že by nebyly chráněné. Jen tady nepočítali s tak vysokými přílivovými vlnami,“ podotýká Coraková.

Silné přílivové vlny v uplynulých dnech poškodily i další slavné památky. Slaná voda se dostala například do baziliky svatého Marka nebo do Dóžecího paláce. Poškozených je taky přes padesát místních kostelů.

