Benátky dál zůstávají spojené s pevninskou částí Mestre, i páté referendum skončilo nezdarem

Nedělní referendum o samostatnosti Benátek na pevninské části města Mestre skončilo pro separatisty znovu nezdarem. Účast nakonec dosáhla necelých 22 %, pro platnost by přitom musela k urnám přijít minimálně polovina obyvatel. Bylo to v pořadí už páté takové referendum. Obyvatelům dlouhodobě vadí složitá správa dvou měst jako celku, která nedokáže bojovat s masovým turismem či záplavami. Benátky 13:09 2. prosince 2019

Za spojením Benátek a Mestre stojí fašistický režim Benita Mussoliniho. Stovky let staré město Benátky, které se rozkládá na jedenácti ostrovech, bývalo samostatné. Až do roku 1926, kdy ho Mussolini spojil s pevninskou obcí Mestre.

Občané tam získali práci ve velkých továrnách. Postupem času začal počet obyvatel Benátek klesat, oproti tomu Mestre rostlo. Důsledkem bylo, že značná část rozpočtu nešla na podporu památek, ale na rozvoj industrializace.

Obyvatelé starých Benátek se už několikrát snažili získat samostatnost. První referendum se konalo v roce 1979 a skončilo neúspěšně. Stejný osud čekal i referenda konaná v letech 1989, 1994 a 2003.

Názor na osamostatnění u všech Benátčanů není stejný. Jedna část obyvatel v osamostatnění vidí budoucnost, jiní varují před možnými potížemi, které by po rozdělení mohly nastat.

Zastáncem setrvání ve svazku je i starosta Benátek Luigi Brugnaro, podle kterého by Benátky za samostatnost zaplatily vysokou cenu a trvalo by několik let, než by se městu podařilo vyřešit byrokracii s tím spojenou. Brugnaro proto podnikl právní kroky k minimalizování úspěchu referenda, o kterém se navíc moc nemluvilo. Na ostrově bylo podle britského listu Guardian jen šest plakátů.

Benátčané nejčastěji řeší problémy s povodněmi, které přicházejí stále častěji. Minulý měsíc poničila značnou část města největší velká voda za padesát let. Obyvatelé jsou zoufalí, protože úřady už desítky let slibují vybudování protipovodňových hrází na dně moře. Zatím ale stále nefungují.

Dalším problémem je turismus. Centrum Benátek je dlouhodobě plné turistů a přístavy jsou okupovány velkými výletními loděmi. Bylo by potřeba jejich počty výrazně omezit a přijímat progresivní opatření.