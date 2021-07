Benátčané se cítí podvedení. Velká zaoceánská plavidla opět smí plout do centra města

Velké výletní lodě se po skoro roce a půl vrací do historického centra Benátek a to i přes dubnový zákaz italské vlády. Přístav mimo historické centrum města totiž není na obří zaoceánská plavidla připravený. Někteří Benátčané se tak cítí být vlastní vládou podvedení. Benátky 20:51 7. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vaše loď je pro naše město moc velká,“ křičeli protestující na loďkách v benátském kanálu Giudecca na obří výletní loď Orchestra. Bylo to první zaoceánské plavidlo, které letos do města na laguně dorazilo | Zdroj: Reuters

Velké výletní lodě se po skoro roce a půl vrací do historického centra Benátek a to i přes dubnový zákaz italské vlády. Více si poslechněte v reportáži Jiřího Klečky

Zákaz italské vlády z dubna počítal s tím, že velké lodě budou kotvit v odlehlejším přístavu Marghera u italské pevniny. Ten ale zatím není pro velké výletní lodě uzpůsobený. Plavidla tak dál proplouvají Benátkami.

Mnozí občané kvůli tomu mají pocit, že je vláda oklamala. „Tentokrát byla vláda opravdu skvělá. Přesvědčila celý svět, že zakázala vstup výletním lodím do Benátek a před náměstí svatého Marka. To že tu dnes jsme, dokazuje, že lhala,“ cituje Radiožurnál jednoho z demonstrantů.

Výletní lodě ale do města přinášejí peníze. Benátky jsou druhým nejvytíženějším přístavem Itálie a podle tamního místostarosty znamenají zaoceánská plavidla pro město přes tři procenta z jeho celkových příjmů.

Jejich úplný zákaz by poškodil i další přístavy a města v regionu. „Když z itinerářů vyškrtneme Benátky, pocítí to všechny přístavy po celém Jadranu. My jako provozovatelé těchto plaveb bezvýsledně požadujeme už dlouhá léta stabilní a dosažitelné řešení přístupu zaoceánských lodí do benátské laguny. Tentokrát by se to už mohlo nějak pohnout,“ řekl pro deník The Guardian Francesco Galietti, ředitel jedné z firem která v Italii plavby provozuje.

Problém pozorně sleduje organizace UNESCO. Zvažuje, že zařadí Benátky na seznam ohrožených památek světového dědictví, pokud město nezakáže kotvení zaoceánských lodí v historickém centru.

Takový zákaz požaduje i petice benátského památkového ústavu. Podepsalo ji i několik známých osobností například zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger nebo americký režisér Francis Ford Coppola.