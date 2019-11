Starosta Benátek uzavřel náměstí svatého Marka. Kvůli povodním ani nejezdí lodě na Velkém kanále

Voda Benátky zaplavila už v úterý, a to v nebývalé míře. Následky by se daly přirovnat spíš k vlně tsunami. V hotelech plavou křesla na recepcích, v obchodech voda zaplavila regály se zbožím. V ulicích vyplavila na břeh vodní taxíky i takzvaná vaporetta, tedy lodě, které zajišťují ve městě veřejnou dopravu.

Na náměstí svatého Marka bylo tolik vody, že se v ní dalo plavat. Až metr vody naměřili i uvnitř stejnojmenné baziliky. Ve středu sice voda trochu opadla. Meteorologové ale varují před dalšími záplavami. Starosta města Luigi Brugnaro proto uzavřel náměstí svatého Marka. Ve městě by v pátek kvůli silnému přílivu mohla voda vystoupat až do 160 centimetrů.

Radnice nainstalovala do zaplavených ulic mobilní mosty a pontony, aby lidé mohli do práce a do školy. Často jsou ale přeplněné, takže lidé chodí raději ve vodě v gumácích.

Ve městě zasahuje na 200 hasičů, kteří v uplynulých dnech zasahovali víc než 400krát. Pumpovali hlavně vodu z obchodů, bytů nebo odklízeli předměty a odpad, který se spolu s vodou dostal do ulic.

A mega-project was supposed to prevent the massive flooding that has hit Venice. But decades after its inception and billions in cost overruns later, the project, known as Mose, is still years from entering service https://t.co/fHnK2Rl4qG pic.twitter.com/FIFlKbo1wX