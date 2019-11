Benátčané odklízejí škody po povodních. ‚Je to horší než v roce 1966,‘ říká majitel obchodu s hodinkami

Navlhlé stěny budov, voda v obchodech i kostelích a mobilní lávky v ulicích. Tak to vypadá v italských Benátkách, které mají za sebou těžké dny. Město zasáhla série velmi silných přílivů, které Benátky nepamatují od konce 19. století. Teď se ale pomalu vzpamatovávají a obyvatelé i obchodníci začínají sčítat škody. Podle tamních úřadů se budou pohybovat v řádech několika stovek milionů eur. Od zpravodaje z místa Benátky 8:22 19. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Náměstí svatého Marka stále zůstávají hluboké kaluže | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Náměstí svatého Marka ležící přímo u benátského nábřeží se stalo do jisté míry symbolem záplav. Právě tady udeřily přílivové vlny nejsilněji. Stále tady jsou místy hluboké kaluže a hlavně mobilní lávky, po kterých lidé chodili, aby nespadli do vody. Hladina vody ale pomalu opadá, a tak zaměstnanci okolních obchodů začínají s úklidem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se Benátčané vypořádávají s následky záplav? Poslechněte si v reportáži

„Máme tady různé škody. Voda poničila stěny obchodu, elektrický systém a samozřejmě naše výrobky – většinu našich kabátů. Opravdu všechno je zničené,“ upozorňuje manažerka obchodu s šaty Margherita s tím, že se voda dostala až po kolena a poničila celý elektrický systém.

V podstatě všechno, co tady bylo v úrovni kolen, voda zaplavila. „Jsme zvyklí, že se občas zvýší hladina vody. V obchodě míváme normálně tak pět centimetrů vody. Očekávali jsme něco podobného, ale tohle opravdu ne.“

„Snažím se vysát vodu, která je na zemi. Všichni tady máme holínky a pracovní oděv,“ ukazuje Michele, který pracuje ve stejném obchodě se šaty jako Margherita.

Je mu 27 let a bydlí zhruba hodinu cesty autem od Benátek. V obchodě v těchto dnech pracuje od rána do pozdních večerních hodin, aby tam mohli začít co nejdřív prodávat.

Margerita a Michele z obchodu s oděvy | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Horší než v 60. letech

Problémy popisuje i jednadvacetiletý Giovanni, který pracuje v obchodě s hodinkami. „Ti, kteří bydlí v přízemí, tak o všechno přišli – o nábytek – skříně, postele, ledničky – o všechno, co potřebovali k životu. Ve srovnání s nimi na tom nejsme tak špatně,“ říká. Spravuje ho jeho otec Simone a je tu taky jeho děda Luciano, který vzpomínal na dosud nejsilnější záplavy v 60. letech.

„V roce 1966 tady byly dosud největší záplavy. Voda tehdy sahala do jednoho metru a 94 centimetrů. Tentokrát je to ale ještě horší než tehdy,“ myslí si osmdesáti sedmiletý Luciano, podle kterého byly tentokrát přílivové vlny mimořádně silné.

Luciano vypráví v obchodě s hodinkami o záplavách v 60. letech | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Italská vláda vyhlásila ve městě stav nouze a uvolnila na pomoc v přepočtu přes půl miliardy korun. Obyvatelé i podnikatelé teď můžou žádat o kompenzace.

Otec Giovanniho a zároveň správce obchodu s hodinkami – Simone - ale zatím z těchto peněz nic neviděl. Podle vlády budou moct podnikatelé v první fázi zažádat o náhrady v přepočtu přes půl milionu korun. Obyvatelé, kterým voda poničila byty nebo domy, mají nárok na kompenzace v přepočtu kolem 130 tisíc korun.

Fotogalerie (12)