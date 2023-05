Záhada v Benátkách. Voda v kanálech se na některých místech zbarvila do zelena

Policie v italských Benátkách řeší záhadu, která proměnila tvář města. Ze zatím neznámého důvodu se voda na některých ikonických místech zbarvila do zářivě zelené. Fosforově zelenou vodu tak mohou vidět lidé třeba i pod nejznámějším benátským postel Rialto. Benátky 8:36 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voda pod benátským mostem Rialto se zbarvila do zelena | Zdroj: Profimedia

Fosforeskující vodu nahlásili lidé poprvé v neděli okolo půl desáté ráno. Proč je voda zelená, zatím netuší ani italská policie, ani úřady v Benátkách. Jediné, co ví, je, že není zdraví škodlivá, což ukázaly první testy, které s benátskými hasiči provedl tamní úřad na ochranu přírody.

Úkaz se objevil v částech benátského Velkého kanálu – kanálu Grande. Voda je zářivě zelená i pod slavným mostem Rialto, a to zejména na jeho jedné straně. Na opačné pak barva slábne a tmavne. Prvotní testy naznačují, že by to mohla způsobit směs, která se do vody přidává, aby odhalila případné úniky vody.

Una chiazza fluorescente ha colorato di verde parte del Canal Grande e della laguna a #Venezia: prelievi e assistenza tecnica da parte dei #vigilidelfuoco agli operatori dell’@arpaveneto che stanno conducendo analisi per stabilire la natura della sostanza in acqua#28maggio pic.twitter.com/vgmUeRthKK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 28, 2023

Italská média spekulují, že by za obarvením kanálu mohli stát ekologičtí aktivisté. To naznačuje třeba i web lokálního deníku Nuova Venezia. Spolu s italskou agenturou ANSA připomíná, že minulou neděli aktivisté do černa zbarvili třeba i vodu ve slavné římské fontátně di Trevi.

Podobnou motivaci měl už v roce 1968 i argentinský umělec Nicolás Garcia Uriburu, který také zbarvil vodu v Benátkách do zelena, aby upozornil na problém se životním prostředí.