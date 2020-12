Zemřel Benjamin Abeles, jedno z Wintonových dětí a vynálezce energie pro vesmírné sondy

Ve věku 95 let zemřel v Británii fyzik a válečný veterán Benjamin Abeles, který pocházel z českožidovské rodiny a v mládí žil v Praze. Před druhou světovou válkou se dostal do Británie v transportu židovských dětí, který zorganizoval Nicholas Winton. Za války se jako mechanik v řadách 311. československé bombardovací perutě RAF (Royal Air Force, Královské letectvo) zapojil do boje proti nacistickému Německu.

Londýn 19:06 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít