Čeští politici pogratulovali Netanjahuovi k vítězství. Zeman věří v pokračování spolupráce s Izraelem

Premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Miloš Zeman ve středu pogratulovali předsedovi izraelské vlády Benjaminu Netanjahuovi k vítězství v parlamentních volbách. Zeman je rozhodnutím Izraelců potěšen, doufá v další spolupráci i v přestěhování české ambasády do Jeruzaléma. Izraelskému premiérovi blahopřeje k vítězství i česká pravicová opozice, naopak KSČM vyjádřila obavy o mírový proces na Blízkém východě. Praha 18:55 10. dubna 2019

„Blahopřeji panu Netanjahuovi k vítězství a držím mu palce, aby pokračoval ve své práci premiéra,“ uvedl Babiš na twitteru. Připomněl, že s izraelským premiérem nedávno jednal a pozval ho k návštěvě Prahy. Izrael označil za silný a inovativní národ, který je pro Česko velkou inspirací.

Zeman zaslal Netanjahuovi gratulační dopis, ve kterém poblahopřál k vítězství Likudu ve volbách. „Jsem potěšen, že izraelský lid potvrdil svůj souhlas s vaším politickým programem a obnovil váš mandát, čímž vám dal možnost nadále utvářet nejen izraelskou politiku, ale podílet se také na regionálním a mezinárodním dění,“ napsal prezident.

Doufá v pokračování „plodné spolupráce“ a v naplnění snu, za který označil přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.

„Gratuluji vítězi parlamentních voleb v Izraeli. Pevně věřím, že se brzy podaří sestavit vládu, se kterou budeme moci dál rozvíjet naše strategické partnerství a která přispěje konkrétními kroky k dosažení tolik potřebného míru v regionu,“ napsal na twitteru Petříček.

„Likud je partnerskou stranou ODS, gratuluji proto Benjaminu Netanjahuovi k výraznému úspěchu jeho strany a přeji mu, aby se mu brzy podařilo sestavit stabilní pravicovou vládu,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil označil Netanjahuovo vítězství za fenomenální výsledek, připomněl, že se Netanjahu může stát nejdéle sloužícím izraelským premiérem. „Volby posílí stabilitu, nebudou politické experimenty,“ řekl.

Dodal, že považuje Izrael za klíčového spojence České republiky. Pospíšil ale také upozornil, že Netanjahuovi hrozí vyšetřování kvůli podezření z korupce. Pokud by byl izraelský premiér obviněn, mohlo by to podle Pospíšila jeho kabinet destabilizovat.

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že pro mírový proces v zemích Blízkého a Středního východu to není dobrá zpráva, protože se nedá očekávat změna kurzu zejména zahraniční politiky Izraele. „Žel to znamená další napětí v Jeruzalému, okolo okupovaných Golanských výšin, budování osad na okupovaných územích a také žel agresivní vztahy k jeho arabským sousedům,“ uvedl Filip.

Netanjahuova strana Likud těsně vyhrála úterní izraelské volby. Ve 120členném parlamentu bude mít 35 křesel stejně jako rivalská středová koalice Modrá a bílá. Blok pravicových stran stojící za premiérem ale má většinu 65 křesel. Pokud Netanjahu sestaví vládu, zahájí svůj pátý premiérský mandát a stane se nejdéle sloužícím předsedou vlády.

