Expert o obvinění Netanjahua: Likud hodí premiéra přes palubu, pokud se pro něj stane zátěží

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu byl obviněn z podvodů, zneužití důvěry a podplácení. Obvinění vznesl izraelský generální prokurátor Avichaj Mandelblint. Netanjahu měl například přijímat štědré dary výměnou za politické výhody. Premiér vinu odmítá. „Nejpravděpodobnějším řešením jsou třetí volby po sobě, což je bezprecedentní," říká vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 11:22 22. listopadu 2019

Proč přišlo obvinění Netanjahua právě teď?

V podstatě jde o to, že v Izraeli už volby byly v dubnu. Skončily patovou situací a opakovaly se v září. Ve čtvrtek došlo k tomu, že i druhý kandidát na premiéra vrátil mandát na sestavení vlády prezidentovi, což znamená, že země směřuje ke třetím volbám. Netanjahu říkal, že jakmile ho někdo obviní v průběhu předvolební kampaně, tak to bude jasná podpásovka. Proto tam skutečně panovala obava, aby to takto nebylo interpretováno.

Včera (ve čtvrtek, pozn. red.) se ukázalo, že ani napodruhé volby nevedly k sestavení vlády. Generální prokurátor Mandelblint tak evidentně shledal, že nelze toto právní vakuum protahovat donekonečna. Zřejmě už to měl dlouho připravené, protože podezření proti Netanjahuovi se vyšetřovalo léta.

Jak to ovlivní vyjednávání o vládě, které je dost komplikované? Připomeňme, že v pátek prezident Reuven Rivlin formálně pověřil parlament, aby mezi poslanci našel někoho, kdo získá dostatečnou podporu pro sestavení příští vlády.

Po dubnových volbách se sestavení vlády premiéru Netanjahuovi nepodařilo. Po druhých, zářijových volbách byl sestavením vlády znovu pověřen, ale nedal dohromady dostatečně velkou většinovou koalici. Po něm se to nepodařilo ani jeho hlavnímu vyzyvateli Bennymu Gancovi.

Hrozící obvinění Netanjahua je jedním z klíčových důvodů, proč se sestavení kabinetu nepodařilo. Celá řada politiků říkala, že pokud hrozí, že premiér bude svou moc zneužívat, aby od sebe odvrátil případné trestní stíhání, tak to politickou scénu velmi silně zatíží. Po pátku bude sestavování koalice ještě těžší. Může to ale situaci i usnadnit, pokud politický establishment usoudí, že Netanjahu už nemá šanci a ostatní relevantní síly se dohodnou bez něj. Jeho vlastní strana Likud ho hodí přes palubu, když shledá, že se pro ní stal zátěží.

Rýsuje se v parlamentu někdo, kdo by mohl mít šanci kabinet vytvořit?

Páteční obvinění skutečně změnilo situaci. Pouze bychom spekulovali, protože těch možností je celá řada. Izraelská politická scéna je dlouhodobě velmi rozdrobená a hrají zde roli komplikované vztahy množství drobných politických subjektů. Nicméně i přes páteční oznámení prokurátora Mandelblinta je fakt, že pokud se ani Netanjahuovi, ani Bennymu Gancovi nepodařilo získat více než 60 podpisů pro sestavení koalice, tedy většinu v 120členném parlamentu, tak se skutečně nezdá, že by tam byl někdo třetí, který by toho byl schopen.

Agresivní reakce

Stalo se už v historii Izraele něco podobného?

Izrael má celou řadu bývalých vysokých politiků, premiéra, prezidenta i ministry, kteří skončili za mřížemi za korupci, za rozkrádání, dokonce i za znásilnění v případě bývalého prezidenta. Nikdy se to ale nestalo člověku, který byl ve funkci. Premiér Netanjahu je v tomto ohledu průkopníkem.

Co se stane v případě, že ani parlament nebude úspěšný? Bude Izrael pořádat už třetí volby v tak krátké době?

Kdyby se případný třetí subjekt chtěl o sestavení vlády pokusit, musel by prezidentu Rivlinovi dokázat, že má většinu v parlamentu. Na shánění této podpory má ale pouhé dva týdny, takže se tato možnost nezdá pravděpodobná. Pokud Netanjahu neodejde ze hry, tak se čeká, že přijdou třetí volby. To je také bezprecedentní záležitost – troje volby po sobě a dosud nebyla sestavena vláda. Zdá se to však jako nejpravděpodobnější scénář.

Je možné, že se současným obviněním premiéra Netanjahua by volby přinesly jiné rozložení politických sil, nebo by to mělo stejně minimální vliv jako na jaře, když prokurátor o obvinění jen mluvil?

Ne, myslím si, že tohle má velký psychologický vliv. Je to vidět na agresivní reakci premiéra Netanjahua. Tvrdí, že policie, prokurátor a justice nejdou po zločinu, ale po něm. Říká, že je to vykonstruované, pokus o převrat a tak dále. Myslím si, že Netanjahu velmi dobře ví, že i v jeho straně Likud jsou lidé, pro které už tohle bude moc a kteří mohou způsobit jeho sesazení z čela strany. To samozřejmě může vést k tomu, že skončí za mřížemi jako někteří jeho předchůdci. Tím se politická scéna očistí a najednou bude možné, že lidé, kteří doteď nebyli schopní se dohodnout na sestavení koalice, teď uspějí. To mi přijde velmi pravděpodobné.

Je tedy možné, že Netanjahuovi jde momentálně o samotné přežití ve straně Likud?

Bezpochyby, protože ta obvinění jsou velmi zásadní. Měl se domlouvat na ovlivňování médií, přijímat úplatky v řádu milionů korun za to, že bude pomáhat americkým židovským byznysmenům a tak dále. To jsou velké věci v jakékoliv demokratické zemi. Netanjahu vždy dokázal zmobilizovat velkou podporu tím, že ukazoval na vnější hrozby. To mu mohlo psychologickou imunitu po nějakou dobu zajišťovat, ale zdá se, že se situace stala neudržitelná i pro establishment, který za ním stál.