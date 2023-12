Ustojí Netanjahu v čele země útok Hamásu? ‚Nevidím možnost, že by zůstal premiérem,‘ říká exdiplomat

Benjamin Netanjahu v čele izraelské vlády provedl svou zemi velmi náročným rokem. Nebyl to jen teroristický útok Hamásu, který připravil o život 1200 lidí a vyvolal ničivou válku v Gaze. Špatný rok začal už dřív – po vzniku nové vlády se zastoupením židovských extremistů přišly masové protesty proti Netanjahuovi. Ten už ale mnohokrát prokázal svou politickou obratnost, která z něj udělala nejdéle sloužícího izraelského premiéra. Od stálého zpravodaje Tel Aviv 10:54 30. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Zdroj: Reuters

„Můj táta pocházel z Česka. Už si nevzpomenu, odkud přesně. V roce 1949 přišel sem. Užijte si pobyt tady v Izraeli. Mívali jsme krásnou zemi, ale teď už krásná není,“ řekl Gil, který byl jedním z účastníků březnové protivládní demonstrace v Tel Avivu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ustojí Netanjahu v čele země útok Hamásu? Zjišťoval zpravodaj Štěpán Macháček

Byl jeden z dlouhé řady mnohasettisícových protestů, které začaly s oznámením plánu vlády Benjamina Netanjahua na soudní reformu.

„Pokud to bude nutné, tak službu v armádě opustíme. Dohoda mezi Izraelci a jejich vládou je porušená. Něco velmi zásadního v tomto státě přestalo platit. A když je dohoda porušená, nemůžeme už dělat pro stát to, co jsme vždycky dělali,“ vysvětloval pro Radiožurnál Meidad, který se účastnil červencové demonstrace a je záložním vojákem.

A záložní vojáci v té době hromadně vypovídali armádě službu. Velení armády vládu několikrát varovalo, že nebude schopné odvrátit případné útoky nepřátel Izraele.

Protesty se konaly až do 7. října. V onu sobotu ráno spáchal Hamás děsivý útok, při kterém ozbrojenci mnohdy brutálně povraždili 1200 civilistů a vojáků. Stát nebyl schopný útok předpovídat a Izraelce ochránit.

Netanjahuův pád?

Může vůbec Benjamin Netanjahu takové selhání bezpečnosti země politicky přežít?

„Když přidáte k předchozímu procitnutí liberálů onu zlost, zklamání a ponížení všech Izraelců útokem Hamásu 7. října, tak nevidím možnost, že by zůstal premiérem. Podle průzkumu veřejného mínění dokonce i voliči Netanjahuovy strany Likud věří, že je Bibi za útok zodpovědný a že by měl rezignovat,“ tvrdí Nadav Tamir, bývalý izraelský diplomat a poradce ministra zahraničí.

Demilitarizace, deradikalizace, zničení Hamásu. Netanjahu popsal recept na mír v Gaze Číst článek

Netanjahu po útoku Hamásu obvinil ze selhání šéfy zpravodajských služeb a vedení armády. Sám ale žádné zásadní veřejné pokání neučinil. Podle mnohých doufá, že válka, kterou Izrael vede v Gaze, bude i pro něj ještě úspěchem.

„Jediná možnost, jak by mohla být válka v Gaze pro Izrael úspěchem, není pro Netanjahua průchodná politicky. Znamenalo by to uvažovat o vzniku palestinského státu, což jeho extremističtí partneři ve vládě nepřipustí. Případný úspěch války tedy vylučuje setrvání Netanjahua u moci,“ míní Tamir.

Tím, jestli bude Benjamin Netanjahu premiérem ještě na konci nového roku, si nejsou jistí ani další jeho odpůrci.

„Racionální odpovědí je, že ne. Žádný lídr v normální zemi nemůže politicky přežít to, co se stalo 7. října. Nebo by alespoň neměl. Racionalita ale nutně není to, co v téhle zemi převažuje,“ soudí Daniel Šek, bývalý izraelský velvyslanec ve Francii.

Neprodlužuje ale Netanjahu válku v Gaze právě proto, aby se u moci udržel? „To by byla totálně šokující možnost a já bych si rád myslel, že tohle prostě není možné,“ podotýká Šek.

Benjamin Netanjahu je už teď nejdéle sloužícím premiérem v historii Izraele. Jak dlouho ještě bude řídit židovský stát, je teď na přelomu roku hodně nejasné.