,Brusel se k Izraeli chová špatně.‘ Netanjahu v Litvě kritizoval postoje EU k Izraeli

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu si chce vybudovat blízké vztahy s evropskými lídry a vyvážit tak podle jeho slov nepřátelský postoj EU vůči Izraeli. Podle izraelského listu Haarec to bylo hlavním sdělením předsedy izraelské vlády na úvod jeho třídenní návštěvy Litvy. Vilnius 11:24 24. srpna 2018

Netanjahu ve Vilniusu, který je domovem jeho předků, ve čtvrtek oficiálně poděkoval litevskému premiérovi Sauliusu Skvernelisovi za to, že Litva v EU podporuje Izrael, což označil za osvěžující příklad „přímosti, pravdomluvnosti a odvahy“.

Zároveň si ve svém projevu neodpustil kritiku Bruselu. „Brusel se k Izraeli často chová špatně,“ podotkl Netanjahu s tím, že Izrael čelí zkresleným obviněním ze strany EU.

Snídaně ministrů

Litva v prosinci pomohla Netanjahuovi setkat se s ministry zahraničí EU tím, že mu zajistila oficiální pozvánku na snídani ministrů před summitem. Krok Litvy byl tehdy vnímán jako odporující protokolu a rozhořčil kancelář šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové.

Netanjahu se systematicky snaží vytvořit pouto s nejnacionalističtějšími státy ve střední a východní Evropě s cílem sabotovat možnost konsensu, který je v rámci evropské osmadvacítky potřebný pro jednotnou zahraniční politiku vůči Izraeli, hodnotí strategii předsedy izraelské vlády Haarec, přičemž upozorňuje například na vřelé přijetí maďarského premiéra Viktora Orbána a Netanjahuovy rozhovory s představiteli zemí V4, ke kterým kromě Maďarska patří také Česko, Slovensko a Polsko.

„Chci vyvážit ne vždy přátelský postoj EU k Izraeli, aby se nám dostalo spravedlivějšího a přímějšího jednání. Dělám to prostřednictvím kontaktů v rámci bloků v EU, v zemích východní Evropy a teď v Pobaltí a také v dalších zemích,“ uvedl Netanjahu, než nastoupil do letadla do Litvy.

V Litvě se má izraelský premiér setkat i s lídry Lotyšska a Estonska. Hlavním dlouhodobým cílem Netanjahua je podle Haarecu za každou cenu podrýt v EU postoje Německa a Francie, které řešení palestinsko-izraelského konfliktu vidí v podobě dvou států.