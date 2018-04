Netanjahu odstoupil od dohody s OSN o přemístění migrantů. Z Izraele měly odejít tisíce lidí

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že odstupuje od dohody s úřadem OSN pro uprchlíky o přesídlení více než 16 000 afrických migrantů do rozvinutých západních zemí. Rozhodnutí přichází poté, co se premiér rozhodl v pondělí dohodu pozastavit. Přitom pouhých několik hodin předtím ji slavnostně představil jako úspěšné řešení otázky asi 35 000 lidí, které měla jeho vláda v úmyslu původně deportovat zpět do Afriky.

Jeruzalém 13:30 3. dubna 2018