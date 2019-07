Není to Generál. Soud v Palermu uznal, že souzený Eritrejec není šéf sítě pašeráků

Italský soud rozhodl, že v případě Eritrejce vydaného do země ze Súdánu v roce 2016 došlo k záměně identity. Není to šéf sítě pašeráků lidí do Evropy přezdívaný Generál. Medhanie Tesfamariam Berhe byl ale odsouzen za pomáhání pašerákům lidí k pětiletému trestu vězení a pokutě 100 000 eur (přes 2,5 milionu korun). Proti verdiktu se odvolá. Podle rodiny požádal o azyl v Itálii. Přátelé Eritrejce upozorňovali na záměnu identity od samého počátku.

Palermo 9:11 13. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít