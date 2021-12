V Berlíně muselo být evakuováno 15 000 lidí. V areálu nemocnice budou zneškodňovat nevybuchlou bombu

Kvůli zneškodnění nevybuchlé letecké bomby z druhé světové války musí v neděli své domovy opustit na 15 000 obyvatel berlínské čtvrti Gesundbrunnen. Informuje o tom agentura DPA. Nálož se nachází v areálu nemocnice a vyklidit je nutné oblast v půlkilometrovém okruhu. Berlín 9:54 12. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do ulic vyrazilo 400 policistů a policistek, kteří obcházejí jednotlivé domy a ujišťují se, že jejich obyvatelé odešli do bezpečí | Foto: Christian Mang | Zdroj: Reuters

Do ulic vyrazilo 400 policistů a policistek, kteří obcházejí jednotlivé domy a ujišťují se, že jejich obyvatelé odešli do bezpečí. Až bude oblast zajištěná, bude moci začít zneškodňování bomby. Jak dlouho to potrvá, není jasné. Evakuace se týká i několika zdravotnických zařízení.

Úřady vyzvaly obyvatele, aby neděli strávili u příbuzných nebo přátel. Pro ty, kdo takovou možnost nemají, jsou připravená evakuační centra.

Nevybuchlou bombu našli v areálu Židovské nemocnice 19. listopadu.

Evakuace obyvatel kvůli zneškodňování nevybuchlých bomb nejsou v Německu i 76 let po skončení druhé světové války ničím mimořádným. Letos v květnu muselo dočasně z domova odejít 25 000 obyvatel Frankfurtu nad Mohanem.