‚Nové, ale i příliš staré‘. Berlín se s osmiletým zpožděním připravuje na otevření moderního letiště

Ačkoli se nové letiště se má veřejnosti otevřít koncem října, jeho terminálem už nyní proudí stovky lidí s kufry, kteří řeší nejrůznější problémy a personál neustále zavalují dotazy. Komparzisté na sobě mají zelené vesty a hledají chyby, které je třeba před spuštěním provozu doladit.

„Architekti řeší hlavně to, jak se bude cítit pasažér, a jaké bude celkové vyznění budovy. Ale už nemají ten postřeh, který mají lidi z provozu,“ řekl Radiožurnálu ředitel operativy Patrick Muller.

Pasažéři jsou zatím jen falešní, ale i přesto mezi nimi zazněla čeština. Stefan Radakovič strávil část dětství v Praze a do komparzu se přihlásil společně s kamarádem. Oba dostali soupis úkolů, které mají splnit. „Máme konkrétní scénář, že já ho mám ztratit a musím ho najít přes policii. Budeme testovat, jak fungují bezpečnostní systémy pro hledání ztracené osoby na letišti. A pak máme dva odlety a dva přílety. Budeme simulovat, že cestujeme po letišti.“

Osmiletý odklad

Žulová podlaha, bohatě prosvětlený interiér, zdi prokládané tmavším dřevem. V podstatě klasické letiště 21. století. Stefan Radakovič ale neskrývá zklamání. „Mám pocit, že otevíráme nové letiště, které je ale i příliš staré. Mělo se otevřít v roce 2012 a nemám pocit, že by to bylo takové to moderní letiště z tohoto roku. Ale je o moc lepší než letiště, která teď máme, protože Tegel a Schönfeld jsou v katastrofálním stavu.“

Nové letiště Berlin Brandenburg. Po osmi letech zpoždění skoro hotovo. Už se dolaďují jen poslední chyby, které hledají komparzisté. Koncem října přijde “ostrý provoz” - kvůli pandemii ale asi na hony vzdálený původním plánům. Reportáž dnes na @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/eWtj49Il3h — Václav Jabůrek (@VaclavJaburek) August 3, 2020

Areál měl být otevřený už před osmi lety. Po několika odkladech je hotový zrovna v době, kdy je letecká doprava v nebývalé krizi. Šéf letiště Engelbert Lütke-Daldrup je ale optimistický - věří, že pasažéři pak nebudou chtít moc přestupovat a když už poletí do Německa, tak rovnou do hlavního města.

„Máme šanci, že se trh promění. Berlín je mezi lidmi velmi oblíbený a myslím, že i letecký ruch tu bude jen sílit. Před deseti lety jsme měli devět procent německého trhu, teď je to čtrnáct. Z průzkumů ale víme, že během své cesty do Německa zavítá do Berlína celá čtvrtina všech návštěvníků. Je to destinace číslo jedna. Teď jsme třetí největší letiště v zemi - ale věříme, že jen u toho nezůstane,“ uvedl Lütke-Daldrup.

Mnohem většími dopravními uzly jsou letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově. Berlíňané, kteří by chtěli do zámoří nebo do Asie, museli často přelétat tam, aby se dostali na dálkový spoj. To by se ale mohlo po pandemii změnit.

„Chceme se do té ligy přidat. Uvidíme, jak to bude vypadat třeba za deset let. Teď máme zázemí pro odbavení asi 40 milionů pasažérů ročně. Zatím platí, že je to pro většinu z nich konečná destinace, protože nenabízíme moc navazujících letů. Ale letiště BER tohle změní. Má infrastrukturu, kterou byste na Tegelu nenašli a která ulehčí přestup na další let. Například moderní třídírnu zavazadel, relativně kompaktní terminál, po kterém se dá rychle přesouvat. Myslím, že s tím už máme co nabídnout,“ dodal ředitel letiště Berlin Brandenburg Engelbert Lütke-Daldrup.