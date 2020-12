Berlín chce do měsíce naočkovat 450 tisíc lidí. Minutový plán vznikl i za pomoci modelu z lega

Jakmile bude mít Berlín k dispozici vakcínu proti koronaviru, chce do tří až čtyř týdnů naočkovat 450 tisíc lidí. Zahraničním korespondentům v Německu to v pátek řekl Albrecht Broemme, který je hlavním plánovačem očkovacích center v Berlíně. Broemme, kterému při přípravách pomohla i stavebnice lego, uvedl, že harmonogram je rozpracován na minuty. Zájemce o vakcínu, která nebude povinná, stráví v očkovacím centru 70 minut. Berlín 17:10 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Berlín | Zdroj: Profimedia

„Příchozí se v kabince posadí na židli, vyhrne si rukáv. Přijde k němu očkovací tým, dezinfikuje místo vpichu, to udělá jeden člověk, pak přijde další, který aplikuje vakcínu, poté se ranka krátce přitlačí, aby nevznikla modřina, a následuje nalepení náplasti a zpracování dokumentace,“ vysvětlil Broemme, jak bude samotné očkování vypadat.

„Dezinfekce, vpíchnutí látky, přitlačení a přelepení vychází dvě minuty na každého očkovaného. Je to těsné, ale domníváme se, že je to dostatečný čas, vyzkoušeli jsme to,“ uvedl. „Pokud započítáme příchod do očkovací kabiny, pověšení bundy či kabátu na háček, posazení se na židli, dostaneme se na čtyři minuty na jednoho očkovaného,“ uvedl. Další čtyři minuty jsou pak plánovány na obléknutí a odchod.

„Máme tedy čtyři minuty na příchod a přípravu, dvě minuty na očkování a čtyři minuty na obléknutí a odchod, celkem deset minut na jednu očkovací kabinu,“vypočítal. Jeden očkovací tým pak bude obsluhovat vždy pět kabin.

„Abych věděl, že to takto lze provést, postavil jsem si očkovací místo z lega,“ řekl. "S legem mi to vyšlo, takže jsem tento model předal architektům,“ uvedl.

Příprava na očkování začne doručením pozvánek. Ty jsou již v Berlíně připravené a čeká se na pokyn, aby byly doručeny. Ten bude vydán tehdy, až bude jasné, že Berlín látku dostane. V první vlně budou očkováni senioři a zdravotníci. Hlavní německé město, kde žije 3,8 milionu lidí, by mělo dostat 900 tisíc dávek, které i se započítáním následného přeočkování po třech týdnech vystačí pro 450 tisíc lidí.

Po obdržení dopisu se člověk rozhodne, zda očkování chce. Pokud ano, objedná se telefonicky či přes internet na vybrané středisko, kterých bude šest. „Předpokládáme, že 400 tisíc lidí dostane vakcínu ve středisku, zbývajících 50 tisíc navštíví mobilní očkovací týmy v domovech pro seniory či v nemocnicích,“ uvedl Broemme. Denní kapacita je plánována na 20 tisíc očkování.

Pobyt v očkovacím centru nebude vymezen jen dobou strávenou v očkovací kabině. Nutné je započítat i odbavení při příchodu včetně pořízení dokumentace a také následnou půl hodinu, kdy člověk po očkování v areálu zůstává na pozorování pro případ špatné snášenlivosti. Takovéto pozorování je běžné i při jiných očkováních.

Očkovací střediska budou otevřená sedm dní v týdnu od 9.00 do 19.00, zavřeno bude na Štědrý den a na silvestra. Tím největším centrem je podle Broemmea aréna v Treptowě na východě, následovaná výstavištěm na západě. Očkovat se bude také na bývalých letištích Tegel a Tempelhof, na velodromu a zimním stadionu.