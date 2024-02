V části Berlína se otevřely hlasovací místnosti, opakují se v nich spolkové volby ze září 2021

V části Berlína se v neděli ráno otevřely hlasovací místnosti k zopakování spolkových voleb ze září 2021. Ty tehdy v německé metropoli vyústily v chaos, proto ústavní soud nařídil jejich nové uspořádání ve 455 z 2256 berlínských volebních okrsků. Výsledek nedělního hlasování nijak neovlivní parlamentní většinu vlády sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze, drobné změny v rozložení parlamentních sil nicméně vyloučeny nejsou. Berlín 9:26 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opakované volby v Německu | Zdroj: Profimedia

Hlasování, kterého se může zúčastnit 55 000 z 2,5 milionu berlínských voličů, začalo v 8.00. Volební místnosti se uzavřou v 18.00, kdy lze očekávat první odhady a o něco později i první průběžné výsledky.

Volby se konají ve všech 12 berlínských volebních obvodech, v každém ale v jiném rozsahu. Například v Lichtenbergu se hlasuje pouze ve zhruba třech procentech volebních okrscích, což tamní levicové poslankyni Gesine Lötzschové prakticky zaručuje, že si křeslo ve Spolkovém sněmu udrží.

Stejně tak může s poslaneckým křeslem počítat Gregor Gysi, který je rovněž členem postkomunistické Levice. Gysi v roce 2021 získal přímý mandát v berlínském obvodě Treptow-Köpenick, kde se v neděli znovu volí ve zhruba 3,5 procenta okrsků.

Jistota udržení poslaneckých mandátů Gysiho a Lötzschové je pro Levici klíčová, neboť se díky tomu udrží ve Spolkovém sněmu. V září 2021 totiž strana skončila se 4,9 procenta těsně pod pětiprocentní hranicí. Do Spolkového sněmu se nakonec dostala, protože splnila náhradní podmínku v podobě zisku nejméně tří přímých mandátů. Tehdy získala přesně tři přímé mandáty, z toho dva v Berlíně.

Výměnu poslanců nevylučují německá média v Pankowě, kde se znovu hlasuje ve 180 z 215 okrsků. Zda si Stefan Gelbhaar z ekologické strany Zelení mandát udrží, bude jasné večer.

Malý dopad na vládu

Nedělní opakované volby parlamentní stabilitu vlády kancléře Olafa Scholze nijak neohrozí, neboť jeho sociální demokraté (SPD) s koaličními Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP) si pohodlnou většinu ve Spolkovém sněmu bez problémů udrží. V 736členném zákonodárném sboru mají teď vládní strany 417 hlasů.

„Volby v hlavním městě většinu vládní semaforové koalice nezmění. Podíl voličů, kteří nyní v Berlíně mohou volit, činí pouze 0,9 procenta všech voličů v Německu. Možné jsou ale menší přesuny, kdy by někteří poslanci mohli o svá místa ve Spolkovém sněmu přijít a jiní se zase do parlamentu dostat,“ napsal deník Berliner Morgenpost. Ten poznamenal, že nízká volební účast by mohla i snížit nynější počet 29 poslanců zastupujících Berlín.

„Kolika poslanců se to bude týkat, je ale těžké určit. Podrobnosti budou známy pravděpodobně až v pondělí,“ dodal Berliner Morgenpost.

Nejprodávanější německý deník Bild si povšimnul, že na kandidátní listině stojí i někdejší poslankyně pravicově populistické strany Alternativa pro Německo Birgit Malsacková-Winkemannová. Ta je od roku 2022 ve vazbě, kde čeká na soud v případu chystaného puče extremistů z hnutí takzvaných Říšských občanů. Opakované volby se totiž musejí konat se stejnými kandidáty, jako tomu bylo v září 2021, pokud kandidáti sami nepožádají o vyškrtnutí.

„To paní Malsacková-Winkemannová očividně neučinila,“ napsal deník Bild. Magazín Focus k tomu poznamenal, že pro sebe mohla hlasovat, protože i lidé ve vazbě mají právo hlasovat poštou.