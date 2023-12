Část Berlína si zopakuje volby do spolkového sněmu. Opozice může zabodovat, vládní koalici ale neovlivní

Část Berlína si musí zopakovat volby do Německého spolkového sněmu. V úterý dopoledne to definitivně potvrdil Ústavní soud. Hlasování v roce 2021 provázely komplikace a tisíce lidí se tehdy ani nemohly dostat k urnám. Teď mají tedy dostat druhou šanci. Náhradní volby se uspořádají do dvou měsíců a hlasovat bude asi pětina celého Berlína.

