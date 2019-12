Ruský ministr zahraničí odmítl obvinění Německa v souvislosti s vraždou Gruzínce v Berlíně

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil obvinění v souvislosti se srpnovou vraždou gruzínského občana v Berlíně za neopodstatněná a nepřijatelná. Lavrov tak reagoval na středeční rozhodnutí Německa vypovědět ze země dva ruské diplomaty kvůli tomu, že Moskva při vyšetřování nespolupracuje. Důkazy podle německé prokuratury ukazují na zodpovědnost ruských zpravodajců nebo čečenských úřadů Od stálého zpravodaje Moskva 21:02 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil obvinění v souvislosti se srpnovou vraždou gruzínského občana v Berlíně za neopodstatněná a nepřijatelná. | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: Reuters

Ruský ministr zahraničí Lavrov uvedl, že mu není známé, v čem konkrétně Moskva při vyšetřování srpnové vraždy nespolupracovala. Jako na důvod vyhoštění dvou ruských diplomatů na to přitom osobně poukazovala i německá kancléřka Angela Merkelová.

Jak taky řekla, o nedávné vraždě Gruzínce čečenského původu bude chtít v pondělí mluvit i přímo s ruským prezidentem. Lídři obou zemí se mají sejít v Paříži na summitu takzvané normandské čtyřky. Tedy ještě s prezidenty Ukrajiny a Francie.

Čtyřicetiletý Zelimchan Changošvili, který v minulosti bojoval proti Rusům v Čečensku, přišel o život 23. srpna, když ho ve čtvrti Moabit nedaleko centra Berlína útočník z bezprostřední blízkosti opakovaně střelil do hlavy.

Podezřelým z vraždy je devětačtyřicetiletý Rus Vadim Sokolov, který je ve vazbě.

Německá média od počátku informovala o řadě podezřelých okolností, které ukazují na to, že by za vraždou mohly stát ruské nebo čečenské státní úřady. K tomuto názoru se nyní přiklonilo i nejvyšší státní zastupitelství, podle něhož pro to existuje dostatek indicií. Moskva ale podíl na vraždě odmítá.

Changošviliho, kterého se už v roce 2015 v Gruzii někdo pokusil zavraždit, německé úřady nejprve na základě informací Moskvy vedly jako nebezpečného islamistu, postupně ho ale přestaly sledovat, protože se jim nejevil podezřelý.