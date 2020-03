Exstarosta Sanders. Vydejte se do města Burlington, kde demokratický senátor začínal politickou kariéru

Když otevřete dveře radnice a uděláte pár kroků, spatříte ruskou vlajku. I to patří ke zdejšímu dědictví Bernieho Sanderse. Sesterským městem Burlingtonu se v roce 1988 stala ruská Jaroslavl poté, co delegace starosty Sanderse podnikla návštěvu Sovětského svazu.

Bylo to krátce po Sandersově svatbě, a tak to nazval velmi podivnými líbánkami. A pro hroutící se impérium měl i slova obdivu, třeba k principu dostupného zdravotnictví, byť o jeho kvalitě pochyboval.

„Základní myšlenkou je poznat druhou stranu co nejvíc jako lidi, a ne jen jako jejich vládu. To může vést jedině k lepšímu porozumění. Takže nemám problém, že je Jaroslavl naším sesterským městem. Také je důležité si uvědomit, že to bylo v období Gorbačovovy glasnosti, těch kulturních výměn s Ruskem tehdy jich bylo víc. Pomáhalo to výměně myšlenek. A i když vlády mohou být jiné, lidé jsou pořád stejní,“ říká Lee Meilerová, která tady v Burlingtonu prožila své dospívání, když Bernie Sanders vládl na radnici.

Obyvatelka Burlingtonu Lee Meilerová. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Když se stal starostou, byla jsem puberťačka a trochu výtržnice - skejťačka a punkerka tady na hlavní promenádě. Zdejší obchodníci nás tu ale neviděli rádi. Bernie zavedl kancelář pro mládež, což nám poprvé dalo možnost přímo ovlivňovat dění ve městě. Rozuměl tomu, že když se mladí cítí odcizení, tak se nepodílejí na životě města,“ vzpomíná.

Dnes Meilerová pracuje v Dobré čajovně inspirované českým řetězcem. A svého bývalého starostu Sanderse, teď uchazeče o demokratickou nominaci na prezidenta, tu stále občas potkává.

„Bernie o nás ví a občas sem přijde. Stejně jako ostatní politici se tu snaží odhodit politický život a být prostě jen dalším člověkem, co si vychutnává čaj. Ne že by sem chodil pravidelně, ale známe ho roky,“ přibližuje.

‚Velmi zásadový člověk‘

V prvním patře radnice potkávám nenápadného prošedivělého muže v bundě. Ukazuje se, že je to Howard Dean, kandidát na prezidenta z primárek 2004 a někdejší šéf celonárodního výboru demokratů. Progresivistu Sanderse na radnici zažil coby člen opozice a pamatuje si ho jako víc jako pragmatika než idealistu.

„Nastartoval řadu důležitých věcí, mezi nimi Burlingtonský půdní fond. Město či stát dostaly možnost vykupovat domy, pak si nechaly půdu a prodávaly jen budovy samotné lidem se skromnými příjmy. To takovým lidem umožnilo zůstat ve městě. Funguje to dodnes. Já jsem ten návrh spolupodepsal, ale byl to jeho nápad. A zasadil se o to, aby se nábřeží u jezera stalo veřejným prostorem a vznikla tam cyklostezka. On opravdu změnil tvář tohoto města. Na mnohém jsme spolupracovali, i když jsme byli každý z jiné strany, takže ne vždy jsme se shodli,“ vzpomíná.

Bernie byl podle Deana tvrdý na obchodníky, ale byl předvídatelný a držel slovo. Přinutil je také prý k větší zodpovědnosti.

„Nejzajímavější historka s Berniem – do funkce mu pomohly dvě skupiny: mladí progresivisti, co pracovali na jeho kampani, ale voliči byli dělníci. Fungovala tu zbrojovka, co vyráběla výbavu pro bojová letadla. Ti progresivisti se továrnu pokusili zavřít, protože vyráběla zbraně. Bernie si musel vybrat, a postavil se za pracující odboráře. Řekl, že firma by výrobu stejně přesunula jinam, a zdejší lidi by přišli o práci,“ vzpomíná na osmdesátá léta v Burlingtonu.

„Něco takového jsem nikdy neviděl, aby se politik v takové situaci bez váhání rozhodl. Řekl bych, že je velmi zásadový člověk,“ přibližuje Dean, mimo jiné pozdější guvernér Vermontu.

A nemyslí si, že by levicové diktátory odsuzující, ale v něčem i chválící Sanders mohl mít autoritářské sklony. „To je úplný nesmysl. Myslím, že by byl výborný prezident. Neříkám tím, že ho v primárkách podporuju, protože pracuju na větším projektu, ze kterého může těžit, kdokoli nominaci získá. Ale on by byl v pohodě, z toho vůbec nemám strach,“ říká bývalý člen samotným Sandersem tolik napadaného establishmentu demokratů a muž, který před čtyřmi lety v primárkách nakonec podpořil Hillary Clintonovou.

‚Je za ním vidět práce‘

„On je socialista v tom smyslu, že chce pracovat pro každého, a nebojí se to říkat. Jeho poselství je pořád stejné, je za ním vidět práce, a pokud výjimečně na něco změní názor, velmi otevřeně to řekne a vysvětlí proč. Ale hlavně je konzistentní v tom, na čem pracuje a čeho chce dosáhnout pro své dlouholeté voliče,“ myslí si někdejší punkerka, teď čajová expertka a obyvatelka Burlingtonu Lee Meilerová.

Bernie byl podle exguvernéra Vermontu Howarda Deana tvrdý na obchodníky, ale byl předvídatelný a držel slovo. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Nebere lidem svobodu, snaží se ji rozšiřovat, aby byla pravidla hry rovná pro každého. Uvědomte si, že už teď každý, kdo čerpá některý z amerických sociálních programů, využívá socialismus. Sociální pojištění, zdravotní pojištění pro důchodce a nízkopříjmové skupiny, to jsou socialistické myšlenky a všichni na to přispíváme,“ upozorňuje.

Ovšem ne každý tu má pro Bernieho Sanderse slabost, jak mi v dalším jeho oblíbeném podniku dokazuje reakce jiné pamětnice, která se o bývalém starostovi bavit nechce. V prezidentských primárkách získal Sanders ve svém Vermontu přes 50 procent hlasů a jasně zvítězil. Před čtyřmi lety, kdy proti němu kandidovala už jen Hillary Clintonová, to ovšem bylo 85 procent.

Bernie Sanders na jednom z obrázků ve městě Burlington, kde jako starosta začínal svou politickou kariéru | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas